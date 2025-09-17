szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulók
Belvárosi forgatag

3 órája

Sérült gyermekeknek gyűjtenek

Címkék#Pápa (város)#Belvárosi forgatag#Zsoodance TSE

A Zsoodance TSE szervezésében szeptember 19-én a pápai belváros ismét megtelik élettel, amikor megrendezik a szeptemberi Belvárosi forgatagot. A rendezvénysorozat ráadásul ezúttal jótékony célt is szolgál.

Haraszti Gábor

A Belvárosi forgatag szervezését minden alkalommal más-más civil szervezet, közösség, sportegyesület vállalja magára. A cél azonban ugyanaz: a sétálóutca újra találkozási ponttá váljon, ehhez kínálnak a fellépők kikapcsolódási és szórakozási lehetőséget. 

Belvárosi forgatag Pápán – jótékonysági rendezvény a sérült gyermekekért szeptember 19-én
A Belvárosi forgatag házigazdája a Zsoodance lesz
Fotó: Haraszti Gábor/archív

A Belvárosi forgatagot tánc, zene és különleges produkciók színesítik

A Zsoodance Tánc Sport Egyesület vezetője, Cserkuti Zsófi kiemelte, szeptember 19-én, pénteken szeretnének olyan fellépőknek is lehetőséget biztosítani, akik eddig még nem mutatkoztak be a pápai belvárosban. 
A pénteki program 16:30-kor a házigazda egyesület táncosainak műsorával kezdődik, majd a közönség bátrabb tagjai egy közös TikTok tánctanulásba is bekapcsolódhatnak. 17:10-től a Vajda Márta EGYMI tanulói és pedagógusai lépnek fel, utánuk a Karibi Tánc Egyesület következik. A programot színesíti Árvai Kristóf Titusz freestyle labdazsonglőr bemutatója, Anetta énekprodukciója, valamint az Adászteveli Bí-Borvirág Néptánccsoport fellépése.

Árvai Kristóf Titusz freestyle labdazsonglőr bemutatóját is érdemes lesz megtekinteni
Fotó: Haraszti Gábor/archív

A Zsoodance TSE bemutatója után az est a Fő téren Glassl Dominik tűzzsonglőr show-jával zárul. A forgatag jótékonysági célt is szolgál: a Limonádé-party becsületkasszájának bevételét a Sérült Gyermekek Egészséges Neveléséért Alapítvány kapja meg. A rendezvényhez csatlakozó vendéglátóhelyek különleges finomságokkal készülnek, a belvárosi üzletek pedig hosszabbított nyitvatartással és akciókkal várják a vásárlókat, egészen 19 óráig.

 

