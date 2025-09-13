szeptember 13., szombat

Egy hét bulizás

2 órája

Ünnepélyesen megnyitották a 32. Berhidai Napokat (+ galéria)

A Berhidai Napok 2025-ben szeptember 7-től 14-ig tartanak Berhidán, több helyszínen. Ez az eseménysorozat a város egyik legnagyobb őszi kulturális, közösségi és szórakoztató rendezvénye.

Szilas Lilla

Szeptember 7-én kezdődött az ingyenes 32. Berhidai Napok, ahol többek közt volt fogathajtó verseny, amatőr tehetségek találkozója, gyermekprogramok, kiállítások és koncertek. A hivatalos megnyitót pénteken tartották, ahol beszédet mondott Kontrát Károly országgyűlési képviselő és Pergő Margit, Berhida polgármestere. 

Kontrát Károly: „most érkeztünk a Berhidai Napok hajrájához” Fotó: Fülöp Ildikó/Napló
Kontrát Károly: Most érkeztünk a Berhidai Napok hajrájához
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Az elkövetkezendő napokban is lesz kultúra, zene, szórakozás, gasztronómia, közösségi események. Minden korosztálynak kínál a Berhidai Napok megfelelő programlehetőséget. 

32. Berhidai Napok: több rendezvény, több napon keresztül, több helyszínen

Az ünnepélyes megnyitón Kontrát Károly köszönetét fejezte ki, hogy meghívták az eseményre. Úgy fogalmazott, most érkeztek a Berhidai Napok hajrájához, és reméli, hogy mindenki megtalálja magának a legjobban tetsző műsort. Egy héttel ezelőtt a fogathajtó versennyel indult a programsorozat, és vasárnap egy Kovács Kati-koncerttel zárul. Az országgyűlési képviselő azt mondta, örül, hogy az egy hét alatt sok helyi művészeti csoport kapott fellépési lehetőséget, hiszen a szülők számára is az a legnagyobb öröm, ha a gyermeküket látják szerepelni. 

Pergő Margit beszédében elmondta, hogy a városnapi rendezvény mára átalakult, vasárnapról vasárnapig tartó rendezvénysorozattá vált. Több rendezvény, több napon keresztül, több helyszínen. A polgármester reményei szerint így annak, aki szeretne eljutni valamelyik programra, több esélye van választani. A focipálya melletti lovaspálya és fitneszpark együttesen szép rendezvényhelyet biztosít a Berhidai Napok számára. A programok terén nemcsak mennyiségre, hanem minőségre is törekedek, a polgármester reményit fejezte ki, hogy szándékuk sikerrel járt. 

Ünnepélyesen megnyitották a 32. Berhidai Napokat

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

A megnyitón több kitüntetést is átadtak. Berhida Nívódíj kitüntetést kapott Füredi Istvánné, elismerő oklevelet vehetett át Viszpergel Ferenc és Kovács Tamás, Berhidai Fiatal a Tudásért szakmai kitüntetést kapott Koltai Bálint, Berhidai Fiatal a Sportért szakmai kitüntetésben részesült Csercsics Milán. 

Az ünnepségen fellépetek a Süni Napközi Otthonos Óvoda és a Hétszínvirág Óvoda gyermekei, műsort adott a Gyöngyvessző Gyermek Néptánccsoport és a Rokolya Néptánccsoport.

 

