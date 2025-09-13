Ünnepélyesen megnyitották a 32. Berhidai Napokat (+ galéria)

Szeptember 7-én kezdődött az ingyenes 32. Berhidai Napok, ahol többek közt volt fogathajtó verseny, amatőr tehetségek találkozója, gyermekprogramok, kiállítások és koncertek. A hivatalos megnyitót pénteken tartották, ahol beszédet mondott Kontrát Károly országgyűlési képviselő és Pergő Margit, Berhida polgármestere.

Kontrát Károly: Most érkeztünk a Berhidai Napok hajrájához

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Az elkövetkezendő napokban is lesz kultúra, zene, szórakozás, gasztronómia, közösségi események. Minden korosztálynak kínál a Berhidai Napok megfelelő programlehetőséget.

32. Berhidai Napok: több rendezvény, több napon keresztül, több helyszínen

Az ünnepélyes megnyitón Kontrát Károly köszönetét fejezte ki, hogy meghívták az eseményre. Úgy fogalmazott, most érkeztek a Berhidai Napok hajrájához, és reméli, hogy mindenki megtalálja magának a legjobban tetsző műsort. Egy héttel ezelőtt a fogathajtó versennyel indult a programsorozat, és vasárnap egy Kovács Kati-koncerttel zárul. Az országgyűlési képviselő azt mondta, örül, hogy az egy hét alatt sok helyi művészeti csoport kapott fellépési lehetőséget, hiszen a szülők számára is az a legnagyobb öröm, ha a gyermeküket látják szerepelni.

Pergő Margit beszédében elmondta, hogy a városnapi rendezvény mára átalakult, vasárnapról vasárnapig tartó rendezvénysorozattá vált. Több rendezvény, több napon keresztül, több helyszínen. A polgármester reményei szerint így annak, aki szeretne eljutni valamelyik programra, több esélye van választani. A focipálya melletti lovaspálya és fitneszpark együttesen szép rendezvényhelyet biztosít a Berhidai Napok számára. A programok terén nemcsak mennyiségre, hanem minőségre is törekedek, a polgármester reményit fejezte ki, hogy szándékuk sikerrel járt.