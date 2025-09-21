Életveszélyesen megsérült a betörő, aki a rendőrök elől menekülve a mélybe zuhant

Egy szomszéd lakó - aki hangos üvegcsörömpölésre és riasztó hangjára figyelt fel - telefonos bejelentésére érkeztek a rendőrök szeptember 17-én 19 órakor egy Budapest VI. kerületi társasház második emeleti lakásába. Egy férfi egy téglával betört ablakon keresztül mászott be a lakásba, és még javában kutakodott, amikor a járőrök a helyszínre értek. Az elkövető a fürdőszoba ablakán át kísérelt meg menekülni, közben pedig a klímaberendezés kültéri egységére lépett, ami leszakadt. A betörő a mélybe zuhant, a mentők életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba - írja a police.hu.

A betörő szökési kísérlete kudarcba fulladt, a kórházban kötött ki

Kép: Getty Images

Egyre vakmerőbbek a betörők?

A budapesti történet szokatlan végkimenetele mellett Veszprém megyében is akadt több megdöbbentő eset az elmúlt időszakban. Egy tavaly felszámolt bűnbanda hónapokon át tört fel üzleteket: műszaki boltokból és ékszerüzletekből vittek el több millió forintnyi zsákmányt. Az elkövetők erőszakkal zúzták be a bejáratokat, sokszor percek alatt "takarították le" a polcokat, majd nyomtalanul eltűntek.

A közelmúltban a Pápai Járási Ügyészség vádat emelt egy 35 éves férfi ellen, aki tavaly november és idén február között négy házba tört be a tókerti városrészben, két helyről milliós értéket vitt el. A különös visszaesőként, feltételes szabadság alatt elkövető vádlottal szemben börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványoztak.