Közlekedésbiztonság

1 órája

Mostantól százezreket is fizethetnek a sofőrök: ezekre érdemes figyelni!

Címkék#biztonsági öv#üzembentartó#bírság

2025. július 5. óta az objektív felelősség hatálya alá tartozik a biztonsági öv használatának elmulasztása, szeptember 18-tól pedig hatályba lép a rendelet, amely meghatározza a büntetés mértékét is.

Szilas Lilla

Az objektív felelősség körébe került 2025. július 5-től a biztonsági öv használatának elmulasztása. Ettől az időponttól kezdve főszabály szerint a gépjármű üzemben tartója vagy a gépjármű használója felel a biztonsági öv használatára meghatározott előírások betartásáért. Mától kezdve pedig büntetik azt, aki a szabályt megszegi. A büntetés összege elérheti akár a több százezer forintot is. 

Szeptember 18-tól hatályba lép a rendelet, amely meghatározza a biztonsági öv használatának elmulasztásáért járó büntetés mértékét
Szeptember 18-tól hatályba lépett a rendelet, amely meghatározza a biztonsági öv használatának elmulasztásáért járó büntetés mértékét
Fotó: Shutterstock

Miért volt indokolt a biztonsági övre vonatkozó jogszabály bevezetése?

Berzai Zsolt r. alezredes, az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Baleset-megelőzési Osztály osztályvezetője egy sajtótájékoztató keretein belül ismertette, hogy a biztonsági öv használatára vonatkozó szabályok megszegése nemcsak közvetve, de közvetlenül is alkalmas arra, hogy emberek életét, testi épségét veszélyeztesse, ezért elengedhetetlenül szükséges a szankcionálás. Vizsgálatok igazolják, hogy a biztonsági öv használata átlagosan 50-60%-kal csökkenti a személyi sérülés, valamint a halálozás kockázatát, továbbá jelentős szerepe van a sérülések súlyosságának csökkentésében.

A CSAT(T)LAKOZZ kampány 2023. évi elindítására azért volt szükség, mert a 2022 végén Magyarországon az övhasználati hajlandóság jelentősen elmaradt a legfejlettebb közúti biztonsággal rendelkező európai országokban tapasztaltaktól. A felmérés alapján az első ülésen ülők 88 %-a, a hátsó utasok 57 %-a használta a biztonsági övet, illetve a gépkocsiban utazó gyermekek közül 10-ből átlagosan 4 megfelelő védelem nélkül vett részt a közlekedésben.

A kampánnyal elérni kívánt cél a biztonsági öv viselési hajlandóság növelése, a 95 %-os arány elérése, valamint a balesetszámok és sérülések csökkenése mellett a közlekedési kultúra magasabb szintre emelése, az önkéntes jogkövetés fokozása.

Hogyan történik az ellenőrzés?

Amennyiben a rendőr megállapítja, hogy a gépkocsiban utazók közül valaki nem használja a biztonsági övet, akkor – csakúgy, mint eddig – mindenkivel szemben külön-külön eljár és kiszabja a jogsértésért járó bírságot, illetve a jármű vezetőjének ezen felül közlekedési előéleti pontot is megállapít, amennyiben a jármű vezetője nem használta az övet. Ha a jogsértést a VÉDA rendszerben működő kamerák rögzítik azt, akkor az objektív felelősség alapján a jármű üzembentartójának szabják ki a bírságot.

A bírság megfizetésétől akkor mentesülhet az üzembentartó a jogszabály szerint, ha:

  1. A gépjármű – a szabályszegés időpontját megelőzően – jogellenesen került ki a birtokából és igazolja, hogy a jogellenességgel összefüggésben – a bírságot kiszabó határozat kézbesítését megelőzően – kezdeményezte a megfelelő hatóság eljárását.
  2. A gépjárművet az üzemben tartó a szabályszegést megelőzően más természetes személy vagy nem természetes személy használatába adta, és ezt a használatba vevő személy eredeti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt.
  3. Azon gépjárművek esetében, amelyek külön jogszabály alapján a közúti forgalomban menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel vehetnek részt, és ezt is szabályszerűen kitöltött menetlevéllel vagy fuvarlevéllel igazolják. Ebben az esetben közigazgatási bírságot a használatba vevő személlyel szemben kell kiszabni.

Mennyit kell fizetni a szabálysértőknek?

Szabálysértés esetén a közigazgatási bírság:

  • lakott területen belül 20 ezer forint, 
  • azon kívül 30 ezer forint, 
  • gyorsforgalmi úton 40 ezer forint minden egyes utas után, aki nem kötötte be magát.

 

