Aki sosem adta fel: vértanú a nők védelmében

1944 végére Litér lakói egyre közelebbről hallották a front moraját, a légiriadók mindennapossá váltak. A háború évei súlyos veszteségeket hoztak, sok férfi nem tért vissza otthonába. Bódi Mária Magdolna élete ekkor vett fordulatot.

Bódi Mária Magdolna áldozatot hozott a közösségért

Bódi Mária Magdolna vértanúvá válása

1945. március 23-án érkezett el, amikor a szovjet csapatok bevonultak a faluba. Aznap délután a helyi kastély udvarán kialakított óvóhely közelében Magdi és több asszony keresett menedéket. Ekkor két szovjet katona rájuk támadt. Magdit az egyikük a bunkerbe kényszerítette, ám ő tudta, milyen sors vár rá. A róla szóló visszaemlékezések szerint zsebében tartott kisollójával próbált védekezni, és közben figyelmeztette társait:

Annuska, meneküljön, mert magán lesz a sor! Én már meghalok… Édesanyám, menjenek innen, én most már meghalok!

A következő pillanatokban a katona rálőtt. Hat golyó érte, de a tanúk úgy mesélik, hogy a lány az első találat után még felegyenesedett, majd karjait az ég felé emelve mondta ki végső imáját:

Uram, Királyom! Végy magadhoz!

A halálos lövés után Magdi a földre zuhant, kezében továbbra is a rózsafüzért szorítva. Magdi története azóta is a közösség szenvedéseinek és a hitbe kapaszkodó bátorságnak megrázó szimbóluma.

Bódi Mária Magdolna sírja

Boldoggá avatásával tisztelegnek áldozatáért, a közösségért tett szolgálataiért és persze az úrhoz való hűségéért.