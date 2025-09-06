Így avatták boldoggá Bódi Mária Magdolnát

Reggel 8 órakor nyitották meg a hívők előtt a boldoggá avatás veszprémi helyszínének kapuit, ahol fiatalok, idősek, biciklis, gyalogos és vonattal érkező zarándokok léptek be, hogy szemtanúi lehessenek Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának. A hívőkön kívül egyházi és világi elöljárók is tiszteletüket tették.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A megjelentek a szentmise előtt történeteket hallgathattak a vértanú életéről, majd Bódi Mária Magdolna unokahúga lépett a színpadra tanúságtételt tenni, akit egy esztergomi család követett, akik megosztották különleges kapcsolatukat Magdival.

Ünnepi szentmise Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásán

A 11 órakor kezdődő szentmisét Erdő Péter bíboros celebrálta. Concelebrált: Udvardy György érsek és Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek. Dr. Udvardy György érsek köszöntötte a híveket, és megemlékezett Bódi Mária Magdolna életéről és példájáról, amely most hivatalosan is a boldogok sorába emeli őt. Ezt követően Erdő Péter bíboros vezette be a szentmisét.

Az ünnepségen Mindszenty József egykori veszprémi püspök kérése is visszaköszönt, ugyanis ő volt az, aki Bódi Mária Magdolna halálát követően néhány hétben elkezdte a boldoggá avatás előkészítésének elrendelését.

A liturgia keretein belül bemutatták a vértanú csontereklyéjét

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A boldoggá avatási szertartáson során Erdő Péter bíboros egy aranykarikát helyezett el a szabadtéri oltárnál felállított kereszten. A gyűrűn ez a felirat áll: „B. M. Magdalenae Bódi Mart.” – vagyis Bódi Mária Magdolna vértanú boldog tiszteletére. Ez a jelképes gesztus egyszerre hirdette ki az egyház döntését és erősítette meg a közösség számára, hogy a fiatalon vértanúhalált halt lány immár a boldogok sorába emelkedett.

A liturgia keretein belül bemutatták a vértanú csontereklyéjét, amely előtt a hívek és különösen a fiatalok virágokkal tisztelegtek, kifejezve hálájukat és tiszteletüket az új boldog iránt.

Erdő Péter bíboros szerint Bódi Mária Magdolna a tisztaság vértanúja volt

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Erdő Péter bíboros szentbeszédében elmondta, hogy Bódi Mária Magdolna vértanúsága nem váratlan szerencsétlenség, hanem egy elkötelezett fiatal élet megkoronázása volt, hiszen Krisztus iránti hűségből és szeretetből adta életét. Szüzességet fogadott és fogadalmához tartotta magát.