szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnepi pillanat

1 órája

Történelmi pillanat: kihirdették Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását

Címkék#csontereklye#szimbólum#Bódi Mária Magdolna#boldoggá avatás#Erdő Péter

A veszprémi szentmise legmeghatóbb pillanatai közé tartozott Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának hivatalos kihirdetése. A liturgia keretein belül bemutatták a vértanú csontereklyéjét, amely előtt a hívek és különösen a fiatalok virágokkal tisztelegtek, kifejezve hálájukat és tiszteletüket az új boldog iránt.

Titzl Vivien

A boldoggá avatási szertartáson során Erdő Péter bíboros egy aranykarikát helyezett el a szabadtéri oltárnál felállított kereszten. A gyűrűn ez a felirat áll: „B. M. Magdalenae Bódi Mart.” – vagyis Bódi Mária Magdolna vértanú boldog tiszteletére. Ez a jelképes gesztus egyszerre hirdette ki az egyház döntését és erősítette meg a közösség számára, hogy a fiatalon vértanúhalált halt lány immár a boldogok sorába emelkedett.

Bemutatták a vértanú, Bódi Mária Magdolna csontereklyéjét Fotó: Fülöp Ildikó/Napló
Bemutatták a vértanú, Bódi Mária Magdolna csontereklyéjét
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Kihirdették Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását

A hívek közösségének nevében Dr. Udvardy György érsek fejezte ki háláját. Köszönetet mondott mindenekelőtt Erdő Péter bíborosnak, aki jelentős szerepet vállalt az ügy előrehaladásában, valamint mindazoknak, akik évtizedeken át dolgoztak a boldoggá avatás előkészítésén. Az érsek kiemelte, hogy a Szentatyának és a Szentszéknek is hálás a magyar egyház, amiért lehetővé vált ennek a különleges eseménynek a megvalósulása.

Történelmi pillanat: kihirdették Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

Erdő Péter bíboros tömjénnel megszentelte boldog Bódi Mária Magdolna ereklyéét. 

A kihirdetés pillanata egyszerre volt bensőséges és ünnepélyes: a fiatalok virágai, az ereklye jelenléte és az aranykarika szimbóluma mind azt üzenték, hogy Bódi Mária Magdolna példája élő üzenet a ma emberének is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu