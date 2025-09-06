Történelmi pillanat: kihirdették Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását

A boldoggá avatási szertartáson során Erdő Péter bíboros egy aranykarikát helyezett el a szabadtéri oltárnál felállított kereszten. A gyűrűn ez a felirat áll: „B. M. Magdalenae Bódi Mart.” – vagyis Bódi Mária Magdolna vértanú boldog tiszteletére. Ez a jelképes gesztus egyszerre hirdette ki az egyház döntését és erősítette meg a közösség számára, hogy a fiatalon vértanúhalált halt lány immár a boldogok sorába emelkedett.

Bemutatták a vértanú, Bódi Mária Magdolna csontereklyéjét

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Kihirdették Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását

A hívek közösségének nevében Dr. Udvardy György érsek fejezte ki háláját. Köszönetet mondott mindenekelőtt Erdő Péter bíborosnak, aki jelentős szerepet vállalt az ügy előrehaladásában, valamint mindazoknak, akik évtizedeken át dolgoztak a boldoggá avatás előkészítésén. Az érsek kiemelte, hogy a Szentatyának és a Szentszéknek is hálás a magyar egyház, amiért lehetővé vált ennek a különleges eseménynek a megvalósulása.