A Főszékesegyházban mutatták be Bódi Mária Magdolna ereklyéit a boldoggá avatás ünnepén (galéria)

A katolikus közösség számára különös jelentőséggel bírt, hogy az ereklyék révén kézzelfogható közelségbe került a vértanú alakja. Ahogy az emberek szeretteik, hozzátartozóik tárgyait is féltve őrzik, megérintik, megsimogatják, mert az egykor az övék volt, úgy váltak érthetővé és átélhetővé a katolikus ember számára is az ereklyék: általuk valamiképpen megérinthetővé, közelivé vált Bódi Mária Magdolna személyisége és élete üzenete, amely Krisztus iránti, halálig tartó szeretetében és ragaszkodásában nyilvánult meg.

Bódi Mária Magdolna ereklyéi a hívek előtt

Arról, hogy a csontmaradványokat hová helyezzék, az egyházmegye főpásztora, az érsek döntött. A legfőbb szempont az volt, hogy a szív fölötti csont, a szegycsont markolata és teste – vagyis a legértékesebb ereklyék – a legkiemelkedőbb helyekre kerüljenek: a veszprémi székesegyházba, valamint Litérre, a vértanúság helyszínére. Emellett külön üzenetet hordozott, hogy azokra a helyekre, ahol Magdi életében szolgált, ahol a szegényekért és rászorulókért dolgozott, illetve ahová imádkozni és szentmisére járt, az ujjaiból és lábából származó csontereklyék jutottak.