Ünnepi szentmise Veszprémben: Elkezdődött Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása
Szeptember 6-án, délelőtt 11 órakor vette kezdetét Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának szentmiséje Veszprémben. Az eseménynek különleges helyszínt biztosított a One Veszprém Aréna parkolójában felállított szabadtéri oltár, amely méltó keretet adott az egyháztörténeti jelentőségű alkalomnak.
Bódi Mária Magdolna boldoggá avatási szertartásán számos egyházi és világi méltóság is részt vett: jelen volt Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese, Porga Gyula, Veszprém város polgármestere, Dr. Erdő Péter bíboros, Michael Wallace Banach pápai nuncius, Dr. Udvardy György érsek és Dr. Fábry Kornél püspök. A város életében ezt a ritka és kiemelkedő pillanatot jelezték a várnegyed harangjai is, amelyek a szentmise kezdetét hirdették.
A hívek felállva fogadták az ünnepi bevonulást, miközben felcsendült az orgona hangja, valamint az alkalomra felkészült kórus és zenekar éneke. Az oltárhoz érkezve Erdő Péter bíboros tömjénnel szentelte meg az oltárt, amelynek illatos füstje az Isten iránti hódolat és tisztelet kifejeződése. A szertartás ezen mozzanata ősi jelképet hordoz: a tömjén az oltáriszentség, az evangéliumos könyv, a szertartást végző pap, a közösség és az elhunytak iránti tisztelet jele, amely egyben ünnepélyességet ad a liturgiának. A szentmisét Erdő Péter bíboros celebrája. Concelebrál: Udvardy György érsek és Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek.
Elsőként Dr. Udvardy György érsek köszöntötte a híveket, és megemlékezett Bódi Mária Magdolna életéről és példájáról, amely most hivatalosan is a boldogok sorába emeli őt. Ezt követően Erdő Péter bíboros vezette be a szentmisét. A liturgia hagyományos bűnbánati részében így szólította meg a jelenlévőket:
„Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!"
A hívek közösen mondták el a gyónási imát, majd Erdő Péter bíboros e szavakkal folytatta: „Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.”
A szertartás méltósága és felemelő hangulata egyszerre tükrözte a magyar katolikus közösség hitét, valamint Bódi Mária Magdolna életének és vértanúságának örökségét. A boldoggá avatás nem csupán Veszprém városának, hanem az egész magyar egyház számára történelmi pillanat, amely új példaképet állít a hívek elé.
Dr. Udvardy György érsek beszédében kiemelte, hogy amikor megkér a bíborost, hogy hirdesse ki a pápai dekrétumot ( határozat), akkor Mindszenty József (Esztergom érseke, Magyarország utolsó hercegprímása, bíboros) egykori veszprémi püspök kérése is megjelenik. Ő volt az, aki Bódi Mária Magdolna halálát követően néhány hétben elkezdte a boldoggá avatás előkészítésének elrendelését.
Ezután pedig Takáts István érseki általános helynök felolvasta Magdolna életrajzát.