Ünnepi szentmise Veszprémben: Elkezdődött Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása

Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása: elkezdődött az ünnepi szentmise

Elsőként Dr. Udvardy György érsek köszöntötte a híveket, és megemlékezett Bódi Mária Magdolna életéről és példájáról, amely most hivatalosan is a boldogok sorába emeli őt. Ezt követően Erdő Péter bíboros vezette be a szentmisét. A liturgia hagyományos bűnbánati részében így szólította meg a jelenlévőket:

„Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!"

A hívek közösen mondták el a gyónási imát, majd Erdő Péter bíboros e szavakkal folytatta: „Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.”

A szertartás méltósága és felemelő hangulata egyszerre tükrözte a magyar katolikus közösség hitét, valamint Bódi Mária Magdolna életének és vértanúságának örökségét. A boldoggá avatás nem csupán Veszprém városának, hanem az egész magyar egyház számára történelmi pillanat, amely új példaképet állít a hívek elé.