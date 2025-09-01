Szombaton boldoggá avatják Bódi Mária Magdolnát, mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat

Bódi Mária Magdolna 1921. augusztus 8-án született Szigligeten, szegény cselédcsalád gyermekeként. Törvénytelen származása miatt sok nehézséggel küzdött, vallásos nevelést sem kapott, ám mégis egyre erősebb hit bontakozott ki benne.

Bódi Mária Magdolna Litéren hunyt el

Bódi Mária Magdolna élete

Elsőáldozóként mély kapcsolatba került Krisztussal, rendszeresen könyveket kért a plébániától, és komoly teológiai tudásra tett szert. Imádságban és önfeláldozásban kereste Isten közelségét. Tizenhét évesen, egy balatonfűzfői népmisszión döntötte el: egészen Jézusé akar lenni. Bár szerzetes szeretett volna lenni, származása ezt megakadályozta. Helyette a mindennapi életben vált Krisztus tanújává, szeretetét különösen a legszegényebbek és legvédtelenebbek felé árasztva – írja a Veszprémi Érsekség.

A tisztaság vértanúja

A második világháború idején hallotta a nők elleni erőszak híreit. Ekkor határozta el, hogy életét is feláldozza tisztaságának megőrzéséért. 1945. március 23-án Litérben szembeszállt egy fegyveres szovjet katonával, aki meg akarta erőszakolni. Ellenállt, figyelmeztette társait, majd a menekülés közben több lövés érte. Szemtanúk szerint halála pillanatában az ég felé tárta karját, és kiáltotta: „Uram, Királyom! Végy magadhoz!” Zsebében rózsafüzérét szorongatva adta vissza lelkét Istennek.

Veszprémben egész napos programmal emlékeznek a kivételes életű munkáslányra

Az egyház elismerése

Ferenc pápa engedélyezte a dekrétum kihirdetését, amely kimondja: „Isten szolgálója, Bódi Mária Magdolna világi hívő vértanú, a hit iránti gyűlöletből halt meg 1945. március 23-án, Litéren.” A hír nyilvánosságra kerülése után Udvardy György veszprémi érsek háláját fejezte ki a Szentatyának, és kiemelte: Magdi élete ma is ragyogó példája annak, hogyan lehet a tisztaságot, a szeretetet és a hitet a legsötétebb időkben is megőrizni.

