Szentmise

2 órája

Elöljárók Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásán

Címkék#Dr Erdő Péter Bíboros#Bódi Mária Magdolna#szentmise

Kezdetét vette a One Veszprém Arénában Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának ünnepi szentmiséje.

Szilas Lilla

Pontban 11 órakor megkondultak a szentmisére hívó harangok Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásán. A több ezer résztvevő elfoglalta helyeit a One Veszprém Arénánál berendezett helyszínen, ahol köszöntötték a világi és egyházi elöljárókat. 

Egyházi és világi elöljárók Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásán
Egyházi és világi elöljárók Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásán
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása

Az ünnepi szentmisén tiszteletét tette XIV. Leó pápa képviseletében Dr. Erdő Péter bíboros, aki a boldoggá avatást végzi; Michael Wallace Banach pápai nuncius; Dr . Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke; Dr. Márfi Gyula érsek, aki mozgatója volt a boldoggá avatás ügyének; Kovács Gergely érsek, aki a határon túli magyarokat képviselte; Ternyák Csaba érsek és további püspökök, akik egyházmegyéiket képviselték. 

Érkeznek a meghívottak a boldoggá avatásra

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

Magyarország kormányának képviseletében jelen volt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Cristiana Marinelli, a boldoggá avatás ügyének római posztulátora szintén megjelent az ünnepségen. Porga Gyula Veszprém város polgármestere és további országgyűlési és városi képviselők is jelen voltak. 

Egyházi iskolások is elmentek a boldoggá avatásra, valamint rendvédelmi szervek képviselői is megjelentek. Bódi Mária Magdolna családja is részt vett  jeles eseményen, ahová több, mint 12 ezer zarándok érkezett. 

 

