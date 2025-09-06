2 órája
Elöljárók Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásán
Kezdetét vette a One Veszprém Arénában Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának ünnepi szentmiséje.
Pontban 11 órakor megkondultak a szentmisére hívó harangok Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásán. A több ezer résztvevő elfoglalta helyeit a One Veszprém Arénánál berendezett helyszínen, ahol köszöntötték a világi és egyházi elöljárókat.
Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása
Az ünnepi szentmisén tiszteletét tette XIV. Leó pápa képviseletében Dr. Erdő Péter bíboros, aki a boldoggá avatást végzi; Michael Wallace Banach pápai nuncius; Dr . Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke; Dr. Márfi Gyula érsek, aki mozgatója volt a boldoggá avatás ügyének; Kovács Gergely érsek, aki a határon túli magyarokat képviselte; Ternyák Csaba érsek és további püspökök, akik egyházmegyéiket képviselték.
Érkeznek a meghívottak a boldoggá avatásraFotók: Fülöp Ildikó/Napló
Magyarország kormányának képviseletében jelen volt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Cristiana Marinelli, a boldoggá avatás ügyének római posztulátora szintén megjelent az ünnepségen. Porga Gyula Veszprém város polgármestere és további országgyűlési és városi képviselők is jelen voltak.
Egyházi iskolások is elmentek a boldoggá avatásra, valamint rendvédelmi szervek képviselői is megjelentek. Bódi Mária Magdolna családja is részt vett jeles eseményen, ahová több, mint 12 ezer zarándok érkezett.