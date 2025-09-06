Pontban 11 órakor megkondultak a szentmisére hívó harangok Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásán. A több ezer résztvevő elfoglalta helyeit a One Veszprém Arénánál berendezett helyszínen, ahol köszöntötték a világi és egyházi elöljárókat.

Egyházi és világi elöljárók Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásán

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása

Az ünnepi szentmisén tiszteletét tette XIV. Leó pápa képviseletében Dr. Erdő Péter bíboros, aki a boldoggá avatást végzi; Michael Wallace Banach pápai nuncius; Dr . Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke; Dr. Márfi Gyula érsek, aki mozgatója volt a boldoggá avatás ügyének; Kovács Gergely érsek, aki a határon túli magyarokat képviselte; Ternyák Csaba érsek és további püspökök, akik egyházmegyéiket képviselték.