Ha lemaradtál: ilyen volt Bódi Mária Magdolna boldoggá avatási hétvégéje
Az egész országot megmozgatta Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása. Nem csak Veszprémből és a környékéről, hanem hazánk számos pontjáról érkeztek városunkba már pénteken, hogy a Magdi Tour és a Magdi Fest keretein belül felkészüljenek lélekben a boldoggá avatásra. Szombaton, Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásán több, mint tízezer ember vett részt a történelmi eseményen és sokan a vasárnapi hálaadó szentmisére is maradtak.
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló
Dr. Udvardy György veszprémi érsek június közepén jelentette be, hogy 2025. szeptember 6-án, szombaton rendezik mg Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását. A hívők azóta tudtak regisztrálni a történelmi eseményre, így végül 12 ezer fölött volt a regisztráltak száma. A kerékpáros zarándokok már szeptember 4-én elindultak Budapestről végig a BuBa, vagyis a Budapest–Balaton. Első szállásuk Székesfehérváron, a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban volt, ahol a később csatlakozókat is fogadták. Másnap Balatonfűzfő felé indulnak tovább, útközben megállva Litéren, a vértanúság helyszínén. Innen a fiatalok Veszprémben már bekapcsolódtak a Magdi Fest programjába.
Szeptember 6-án Budapest-Déli pályaudvarról indult a Magdolna Zarándokvonat Veszprémbe. A veszprémi vasútállomásról a boldoggá avatás helyszínére, a Veszprém Arénához és vissza is ingyenes buszos körjárat szállította a zarándokokat. Emiatt több helyen forgalomkorlátozásokat is bevezetek a városban.
Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása
Szeptember 5-én a Magdi Fest elnevezésű eseményen, a One Veszprém Arénában imádsággal, dicsőítéssel, virrasztással és szentségimádással emlékeztek Bódi Mária Magdolna vértanúra. Erdő Péter bíborossal, Fábry Kornél püspök atyával és a Rád Találtam Dicsőítő Zenekarral együtt a fiatalok este 19 órától egészen éjfélig virrasztottak.
Szeptember 6-án már reggel nyolc órakor megnyitották a One Veszprém Aréna kapuit, hogy fogadják a Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására érkező híveket. A hívőket 80 atya várta a kiengesztelődés szentségében. A szentmisében a megjelentek szentáldozáshoz is járulhattak. A várakozás közben Temesi József atya könyvéből hallgathattak történeteket Bódi Mária Magdolna életéről, melyek közelebb hozták a hívőkhöz a vértanú alakját. Elmélyedhettek életében és tanításaiban, a történetekkel ráhangolódhattak és lelkiekben felkészülhettek a szentmisére.
A boldoggá avatáson jelen volt Bódi Mária Magdolna unokahúga, Kovács Elemérné Marika, aki elmondta, hogy nagyon boldog, hogy megélhette ezt a napot. Családjuk nagy szeretettel gondol Magdira, de sokat nem tudnak róla, csak az elbeszélésekből. Édesanyja úgy nevelte őket, hogy a mennybe hozzá fordulhatnak. Tudják hogy vidám, kedves, bátor személyiség volt.
Bódi Mária Magdolna boldoggá avatási szertartásán számos egyházi és világi méltóság is részt vett: jelen volt Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese, Porga Gyula, Veszprém város polgármestere, Dr. Erdő Péter bíboros, Michael Wallace Banach pápai nuncius, Dr. Udvardy György érsek és Dr. Fábry Kornél püspök. Az oltárhoz érkezve Erdő Péter bíboros tömjénnel szentelte meg az oltárt, amelynek illatos füstje az Isten iránti hódolat és tisztelet kifejeződése. Elsőként Dr. Udvardy György érsek köszöntötte a híveket, és megemlékezett Bódi Mária Magdolna életéről és példájáról, amely most hivatalosan is a boldogok sorába emeli őt. Ezt követően Erdő Péter bíboros vezette be a szentmisét.
Az ereklye felfedése
A veszprémi szentmise legmeghatóbb pillanatai közé tartozott Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának hivatalos kihirdetése. A liturgia keretein belül bemutatták a vértanú csontereklyéjét, amely előtt a hívek és különösen a fiatalok virágokkal tisztelegtek, kifejezve hálájukat és tiszteletüket az új boldog iránt. A boldoggá avatási szertartáson során Erdő Péter bíboros egy aranykarikát helyezett el a szabadtéri oltárnál felállított kereszten. A gyűrűn ez a felirat áll: „B. M. Magdalenae Bódi Mart.” – vagyis Bódi Mária Magdolna vértanú boldog tiszteletére. Ez a jelképes gesztus egyszerre hirdette ki az egyház döntését és erősítette meg a közösség számára, hogy a fiatalon vértanúhalált halt lány immár a boldogok sorába emelkedett.
Bódi Mária Magdolna a „Krisztus iránti hűségből és szeretetből adta életét” – mondta Erdő Péter bíboros a vértanú boldoggá avatásán. Azért emelték a vértanút a boldogok sorába, hogy példáját kövessék és közbejárását bizalommal kérjék. Bódi Mária Magdolna a tisztaság vértanúja volt. Bármilyen nehéz is ma ezt követni, az Isteni kegyelem csodákat képes alakítani az ember életéből.
A szertartás végén Erdő Péter bíboros és Udvardy György érsek ünnepi gondolatai emelték ki a hit és a közösség erejét, majd közös imádsággal és énekkel zárult az ünnepség. Udvardy György arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak a további boldoggá avatásokért is, különösen Mindszenty József bíborosért és Márton Áron püspökért, valamint a papi és szerzetesi hivatásokért. A szentmise végén (az elvonulást követően) a hívek közelebbről is megtekinthették boldog Bódi Mária Magdolna ereklyéjét.
Tavaly ősszel Litéren feltárták Magdi maradványait, csontjai pedig ereklyeként a veszprémi Szent Mihály-főszékesegyház Szent Imre-oltárára kerültek. A katolikus közösség számára különös jelentőséggel bírt, hogy az ereklyék révén kézzelfogható közelségbe került a vértanú alakja. A szív fölötti csont, a szegycsont markolata és teste – vagyis a legértékesebb ereklyék – a legkiemelkedőbb helyekre kerültek:
- a veszprémi székesegyházba, valamint
- Litérre, a vértanúság helyszínére.
Azokra a helyekre, ahol Magdi életében szolgált, ahol a szegényekért és rászorulókért dolgozott, illetve ahová imádkozni és szentmisére járt, az ujjaiból és lábából származó csontereklyék jutottak.
Hálaadó szentmise
Hálaadó szentmisével és az ereklye lezárásával zárult Bódi Mária Magdolna boldoggá avatási hétvégéje. Dr. Udvardy György veszprémi érsek celebrálta a hálaadó szentmisét a felújított Szent Mihály Főszékesegyházban. Az érsek Bódi Mária Magdolnától idézett: „Ígérem, hogy az elvetett mag sokszoros termést hoz." A megjelentektől azt kérte legyenek részesei ennek a sokszoros termésnek. Az érsek a mise végén elmondta, hogy ilyen formában az ereklyét nem lehet majd mindig megtekinteni a Szent Mihály Főszékesegyházban, csak a kiemelt ünnepeken. Két személynek és az általuk képviselt szervezeteknek a székesegyház átadott két ereklyét: Kovács Gergely érsek és Cristiana Marinellinek, akik sokat tettek azért, hogy a boldoggá avatás megvalósulhasson.
Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása
