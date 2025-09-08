Ha lemaradtál: ilyen volt Bódi Mária Magdolna boldoggá avatási hétvégéje

Dr. Udvardy György veszprémi érsek június közepén jelentette be, hogy 2025. szeptember 6-án, szombaton rendezik mg Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását. A hívők azóta tudtak regisztrálni a történelmi eseményre, így végül 12 ezer fölött volt a regisztráltak száma. A kerékpáros zarándokok már szeptember 4-én elindultak Budapestről végig a BuBa, vagyis a Budapest–Balaton. Első szállásuk Székesfehérváron, a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban volt, ahol a később csatlakozókat is fogadták. Másnap Balatonfűzfő felé indulnak tovább, útközben megállva Litéren, a vértanúság helyszínén. Innen a fiatalok Veszprémben már bekapcsolódtak a Magdi Fest programjába.

A boldoggá avatáson bemutatták a vértanú, Bódi Mária Magdolna csontereklyéjét

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Szeptember 6-án Budapest-Déli pályaudvarról indult a Magdolna Zarándokvonat Veszprémbe. A veszprémi vasútállomásról a boldoggá avatás helyszínére, a Veszprém Arénához és vissza is ingyenes buszos körjárat szállította a zarándokokat. Emiatt több helyen forgalomkorlátozásokat is bevezetek a városban.

Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása

Szeptember 5-én a Magdi Fest elnevezésű eseményen, a One Veszprém Arénában imádsággal, dicsőítéssel, virrasztással és szentségimádással emlékeztek Bódi Mária Magdolna vértanúra. Erdő Péter bíborossal, Fábry Kornél püspök atyával és a Rád Találtam Dicsőítő Zenekarral együtt a fiatalok este 19 órától egészen éjfélig virrasztottak.

Szeptember 6-án már reggel nyolc órakor megnyitották a One Veszprém Aréna kapuit, hogy fogadják a Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására érkező híveket. A hívőket 80 atya várta a kiengesztelődés szentségében. A szentmisében a megjelentek szentáldozáshoz is járulhattak. A várakozás közben Temesi József atya könyvéből hallgathattak történeteket Bódi Mária Magdolna életéről, melyek közelebb hozták a hívőkhöz a vértanú alakját. Elmélyedhettek életében és tanításaiban, a történetekkel ráhangolódhattak és lelkiekben felkészülhettek a szentmisére.

A boldoggá avatáson jelen volt Bódi Mária Magdolna unokahúga, Kovács Elemérné Marika, aki elmondta, hogy nagyon boldog, hogy megélhette ezt a napot. Családjuk nagy szeretettel gondol Magdira, de sokat nem tudnak róla, csak az elbeszélésekből. Édesanyja úgy nevelte őket, hogy a mennybe hozzá fordulhatnak. Tudják hogy vidám, kedves, bátor személyiség volt.