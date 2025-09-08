Lezárták Bódi Mária Magdolna ereklyéjét
Hálaadó szentmisével és az ereklye lezárásával zárult Bódi Mária Magdolna boldoggá avatási hétvégéje. Az ereklyék által közelivé vált Bódi Mária Magdolna személyisége és élete üzenete, amely Krisztus iránti, halálig tartó szeretetében és ragaszkodásában nyilvánult meg.
Vasárnap este Dr. Udvardy György veszprémi érsek celebrálta a hálaadó szentmisét a felújított Szent Mihály Főszékesegyházban. A mise kezdete előtt öt percig szóltak a harangok. „Hálaadó szentmisére jöttük össze, hogy megköszönjük egyházunknak Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását” – kezdte beszédét az érsek. Hálát adtak mindazoknak, akik ebben segítettek és felesküdtek arra, hogy szeretnének a keresztségben kapott boldog, Krisztusi életre való meghívásnak megfelelni.
A szentmisén felolvasott evangéliummal kapcsolatban Udvardy György elmondta, hogy cselekvésre készteti hallgatóját. Az evangélium az érsek szerint a Krisztushoz tartozás lényegéről szólt, vagyis aki nem veszi fel minden nap keresztjét, nem képes áldozatot hozni, az nem tud Krisztushoz személyesen kötődni. Az evangélium azt mondja Krisztus mindenkit hív a kereszt fölvételének készségére és akkor lehetünk készek, ha célunk mindig a szemünk előtt van. Az emberi megfontolás alapja is a készség és a kereszthordozás. Az érsek úgy fogalmazott a kereszt nem elvesz belőlünk, hanem növel bennünket, kitágítja a lehetőségeinket. A harcban veszteségeket is lehet szenvedni, de Krisztussal nem, mert mi az ő tanításával építjük életünket.
Bódi Mária Magdolna mindenki számára példa lehet
„Boldog Mária Magdolna példája erősen él bennünk” – fogalmazott az érsek. Az ő döntései párhuzamba vonhatóak miénkkel, mert ő biztos utat mutathat számunkra. Bódi Mária Magdolna útja segíthet megérteni az evangélium tanítását. Az egyház életének boldogságáról és Istennel való kapcsolatáról beszél. Hálát adtak az ő személyének és példájának, a küzdelmeiért, bátorságáért. De nem csak hálát adtak, hanem kértek is tőle megerősítést a kapcsolatokkal, a jövővel, a remény megélésével kapcsolatban. Kérték Boldog Mária Magdolna közbenjárását lelkipásztori életükben, hiszen az ő életében látszódott, hogy mindig segített másokon. Hálát adtak mindenkinek, akik valamilyen módon a boldoggá avatáshoz hozzájárultak.
Lezárták Bódi Mária Magdolna ereklyéjétFotók: Nagy Lajos/Napló
Dr. Udvardy György Bódi Mária Magdolnától idézett: „Ígérem, hogy az elvetett mag sokszoros termést hoz”. Az érsek azt kérte legyünk részesei ennek a sokszoros termésnek.
Az érsek a mise végén elmondta, hogy ilyen formában az ereklyét nem lehet majd mindig megtekinteni a Szent Mihály Főszékesegyházban, csak a kiemelt ünnepeken. Két személynek és az általuk képviselt szervezeteknek a székesegyház átadott két ereklyét: Kovács Gergely érsek és Cristiana Marinellinek, akik sokat tettek azért, hogy a boldoggá avatás megvalósulhasson. Az hálaadó szentmise végén még utoljára tiszteletüket tették Boldog Mária Magdolna ereklyéje előtt, mielőtt azt lezárták volna.
Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása
- A Főszékesegyházban mutatták be Bódi Mária Magdolna ereklyéit a boldoggá avatás ünnepén (galéria)
- Kisorsolták a kerékpárokat a boldoggá avatáson
- Még két alkalommal megtekinthető a film Bódi Mária Magdolna életéről
- Így avatták boldoggá Bódi Mária Magdolnát
- Felemelő pillanatokkal zárult Bódi Mária Magdolna boldoggá avatási szentmiséje