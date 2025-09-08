Lezárták Bódi Mária Magdolna ereklyéjét

Vasárnap este Dr. Udvardy György veszprémi érsek celebrálta a hálaadó szentmisét a felújított Szent Mihály Főszékesegyházban. A mise kezdete előtt öt percig szóltak a harangok. „Hálaadó szentmisére jöttük össze, hogy megköszönjük egyházunknak Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását” – kezdte beszédét az érsek. Hálát adtak mindazoknak, akik ebben segítettek és felesküdtek arra, hogy szeretnének a keresztségben kapott boldog, Krisztusi életre való meghívásnak megfelelni.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A szentmisén felolvasott evangéliummal kapcsolatban Udvardy György elmondta, hogy cselekvésre készteti hallgatóját. Az evangélium az érsek szerint a Krisztushoz tartozás lényegéről szólt, vagyis aki nem veszi fel minden nap keresztjét, nem képes áldozatot hozni, az nem tud Krisztushoz személyesen kötődni. Az evangélium azt mondja Krisztus mindenkit hív a kereszt fölvételének készségére és akkor lehetünk készek, ha célunk mindig a szemünk előtt van. Az emberi megfontolás alapja is a készség és a kereszthordozás. Az érsek úgy fogalmazott a kereszt nem elvesz belőlünk, hanem növel bennünket, kitágítja a lehetőségeinket. A harcban veszteségeket is lehet szenvedni, de Krisztussal nem, mert mi az ő tanításával építjük életünket.

Bódi Mária Magdolna mindenki számára példa lehet

„Boldog Mária Magdolna példája erősen él bennünk” – fogalmazott az érsek. Az ő döntései párhuzamba vonhatóak miénkkel, mert ő biztos utat mutathat számunkra. Bódi Mária Magdolna útja segíthet megérteni az evangélium tanítását. Az egyház életének boldogságáról és Istennel való kapcsolatáról beszél. Hálát adtak az ő személyének és példájának, a küzdelmeiért, bátorságáért. De nem csak hálát adtak, hanem kértek is tőle megerősítést a kapcsolatokkal, a jövővel, a remény megélésével kapcsolatban. Kérték Boldog Mária Magdolna közbenjárását lelkipásztori életükben, hiszen az ő életében látszódott, hogy mindig segített másokon. Hálát adtak mindenkinek, akik valamilyen módon a boldoggá avatáshoz hozzájárultak.