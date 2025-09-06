szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bódi Mária Magdolna

2 órája

Aki sosem adta fel: fiatal nő az emberek szolgálatában

Címkék#isten#történet#Bódi Mária Magdolna

Magdi életét mások megsegítésére szentelte, eredményeit sokan megbecsülték. Néhányan talán túlságosan is.

Farkas Réka

Ahogy előző cikkünkben is említettük, Bódi Mária Magdolna önzetlensége, empátiája már előrevetítette azt a felnőttkori elkötelezettségét.

Bódi Mária Magdolna, a fiatal lány aki egész életét az embereknek szentelte
Bódi Mária Magdolna, a fiatal lány aki egész életét az embereknek szentelte
Forrás: bodimariamagdolna.hu

Bódi Mária Magdolna szolgálata a közösségért

Daka-puszta költözésével kezdődő időszakban csatlakozott a Mária Kongregációhoz, ahol a jezsuiták irányítása alatt a Mária-tisztelet gyakorlása révén a személyes megszentelődés és az apostolkodás útjára lépett. A Katolikus Dolgozó Lányok Szövetségében vállalt szerepe nem csupán szervezői, hanem nevelői feladatot is magában foglalt: fiatal munkáslányokat formált tudatos, katolikus világnézetű, önfeláldozó közösségivé. Azokért fáradozott, akik a leginkább rászorultak, és saját életét sem kímélve végzett karitatív munkát.

1943-ban a frontszolgálat vállalása iránti elköteleződése új irányt adott életének. Betegápolói tanfolyamra jelentkezett, hogy embertársain segíthessen, de a Nitrokémia vezetői nem engedték el, arra hivatkozva, hogy nem tudnák pótolni egyik legjobb munkásukat. Magdi imádságaiban ekkor már azért fohászkodott, hogy fiatalon halhasson meg, és halála közelebb vigye a fiatalokat az Úrhoz.

1944-ben Litérre költözve azonnal új csoportot szervezett a Szövetség helyi tagjaiból, és szerteágazó karitatív tevékenységbe kezdett: katonakórházak számára élelemcsomagokat készítettek, a szegény gyerekeknek ruhát varrtak, ápolónői képzést szerveztek. Mindeközben egyre több dologról mondott le személyes vágyai közül, és a nőkkel szembeni erőszak hírei nyomán eltökélten őrizte tisztaságát, elhatározva, hogy életét Krisztusnak szenteli.

Sajnos azonban a békeidőknek lassacskán végeszakadt...

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu