Aki sosem adta fel: fiatal nő az emberek szolgálatában

Ahogy előző cikkünkben is említettük, Bódi Mária Magdolna önzetlensége, empátiája már előrevetítette azt a felnőttkori elkötelezettségét.

Bódi Mária Magdolna, a fiatal lány aki egész életét az embereknek szentelte

Bódi Mária Magdolna szolgálata a közösségért

Daka-puszta költözésével kezdődő időszakban csatlakozott a Mária Kongregációhoz, ahol a jezsuiták irányítása alatt a Mária-tisztelet gyakorlása révén a személyes megszentelődés és az apostolkodás útjára lépett. A Katolikus Dolgozó Lányok Szövetségében vállalt szerepe nem csupán szervezői, hanem nevelői feladatot is magában foglalt: fiatal munkáslányokat formált tudatos, katolikus világnézetű, önfeláldozó közösségivé. Azokért fáradozott, akik a leginkább rászorultak, és saját életét sem kímélve végzett karitatív munkát.

1943-ban a frontszolgálat vállalása iránti elköteleződése új irányt adott életének. Betegápolói tanfolyamra jelentkezett, hogy embertársain segíthessen, de a Nitrokémia vezetői nem engedték el, arra hivatkozva, hogy nem tudnák pótolni egyik legjobb munkásukat. Magdi imádságaiban ekkor már azért fohászkodott, hogy fiatalon halhasson meg, és halála közelebb vigye a fiatalokat az Úrhoz.

1944-ben Litérre költözve azonnal új csoportot szervezett a Szövetség helyi tagjaiból, és szerteágazó karitatív tevékenységbe kezdett: katonakórházak számára élelemcsomagokat készítettek, a szegény gyerekeknek ruhát varrtak, ápolónői képzést szerveztek. Mindeközben egyre több dologról mondott le személyes vágyai közül, és a nőkkel szembeni erőszak hírei nyomán eltökélten őrizte tisztaságát, elhatározva, hogy életét Krisztusnak szenteli.

Sajnos azonban a békeidőknek lassacskán végeszakadt...