szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bódi Mária Magdolna

1 órája

Figyelem, forgalomkorlátozások lesznek Veszprémben a boldoggá avatás idején!

Címkék#Bódi Mária Magdolna#rendőrség#forgalmirend

Szombaton, a boldoggá avatás ideje alatt fokozott figyelemmel, a megváltozott forgalmi rend szerint kell közlekedni Veszprémben.

Szilas Lilla

Bódi Mária Magdolna boldoggá avatási ünnepségének idejére Veszprémben szeptember 6-án (szombaton) 4 órától várhatóan 19 óráig ideiglenes forgalmirend-változásra számíthatnak a közlekedők. A 8-as és a 82-es számú főútvonalakat összekötő négysávos útszakaszon teljes útlezárás lesz érvényben - írja a Veszprém vármegyei rendőrség Facebook-bejegyzésében

Bódi Mária Magdolna boldoggá avatási napján teljes útlezárás lesz érvényben
Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának napján teljes útlezárás lesz érvényben
Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség / Facebook

Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának napja

Szeptember 6-án, szombaton 11 órakor Veszprémben, a One Veszprém Aréna parkolójában avatják boldoggá Bódi Mária Magdolnát. Az esemény idején a One Veszprém Aréna Sport- és Rendezvénycsarnok környékén megnövekedett forgalomra kell számítani.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu