Figyelem, forgalomkorlátozások lesznek Veszprémben a boldoggá avatás idején!

Bódi Mária Magdolna boldoggá avatási ünnepségének idejére Veszprémben szeptember 6-án (szombaton) 4 órától várhatóan 19 óráig ideiglenes forgalmirend-változásra számíthatnak a közlekedők. A 8-as és a 82-es számú főútvonalakat összekötő négysávos útszakaszon teljes útlezárás lesz érvényben - írja a Veszprém vármegyei rendőrség Facebook-bejegyzésében.

Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának napján teljes útlezárás lesz érvényben

Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség / Facebook

Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának napja

Szeptember 6-án, szombaton 11 órakor Veszprémben, a One Veszprém Aréna parkolójában avatják boldoggá Bódi Mária Magdolnát. Az esemény idején a One Veszprém Aréna Sport- és Rendezvénycsarnok környékén megnövekedett forgalomra kell számítani.