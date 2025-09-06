szeptember 6., szombat

Bódi Mária Magdolna

Aki sosem adta fel: egy kislány Isten szolgálatában

Magdi élete már gyermekkorában is a hit és az önzetlenség jegyében telt.

Farkas Réka

Bódi Mária Magdolna Szigligeten született 1921-ben, szegény, uradalmi cseléd családban, ahol a szülők polgári és egyházi házasság hiányában három „törvénytelen” gyermeket neveltek.

Bódi Mária Magdolna gyermekkorát is istennek szentelte.
A körülmények azonban nem törhették meg a kislány kedvességét és buzgóságát: már az iskolában felfigyeltek vallásos elkötelezettségére, és hite hamar a mindennapok részévé vált. Köveskálon, ahol a család élt, ritkán volt lehetőség szentmisére járni, mégis Magdi örömmel vállalta a hosszú utat a szentbékkállai templomba, jelezve, hogy számára a hit gyakorlása nem terhet, hanem örömöt jelentett.

Bódi Mária Magdolna története

Az elsőáldozására készülve a lány mindennapjait a szeretet és a segítségnyújtás határozta meg. Már tíz-tizenegy évesen önzetlenül segített édesanyjának a háztartásban és a mezőn, szerette a virágokat, barangolt a természetben, és gondoskodott a rászorulókról. Egy emlékezetes történet szerint egy árva gyermeknek, akit nagyszülei neveltek, meleg ruhát szerzett azzal, hogy végigkoldulta a falut.

Magdi pedig addig kopogtatott a faluban, hogy összeszedte a ruháravalót.

Ez a korai példa az önzetlenségre, az empátiára és a felelősségvállalásra már előrevetítette azt a felnőttkori elkötelezettséget, amely életét végigkísérte. Magdi története azt mutatja, hogy a szegénység és a nehézségek nem akadályozhatják meg az embert a hit és a szeretet gyakorlásában, és hogy az önzetlenség apró tettei is nagy hatással lehetnek mások életére.

Tizenhét évesen határozta el, hogy Isten szolgálatába áll, és szerzetes szeretne lenni, ám a korabeli szabályok ezt még nem tették lehetővé számára. Így más úton kezdte el követni hivatását: Fűzfőgyártelepen a Nitrokémia Rt. munkásnője lett, egy olyan gyárban, ahol rakétákat és pirotechnikai eszközöket készítettek, és több ezren dolgoztak. Magdi tehetségére hamar felfigyeltek, és amikor főnökei előléptetésre ajánlották, visszautasította, mondván, a magasabb fizetés a családos nőknek jár.

1941-ben szüzességi fogadalmat tett: elhatározta, hogy életét teljes tisztaságban éli, nem köt házasságot, és minden energiáját Istennek szenteli.

Folytatjuk

 

