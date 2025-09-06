szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Bódi Mária Magdolna

1 órája

Gyülekeznek a hívők a boldoggá avatás ünnepi szentmiséjére

Már reggel nyolc órakor megnyitották a One Veszprém Aréna kapuit, hogy fogadják a Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására érkező híveket.

Szilas Lilla

Bódi Mária Magdolna rövid, de teljesnek mondható földi életét Főegyházmegyénk területén élte le, emiatt boldoggá avatását is Veszprémben tartják, ahová tízezrek érkezését várták. Reggel nyolckor még kevés részvevő volt, akik megtudhatták, hogy a hívőket 80 atya várja a kiengesztelődés szentségében. A későbbiekben a szentmisében a megjelentek szentáldozáshoz járulhatnak. 

A felnövekvő generációtól nyugdíjas korosztályig tartó hívők készülődtek közösen az ünnepségre. 
Fotó: Nagy Lajos/Napló

A várakozás közben Temesi József atya könyvéből hallgathattak történeteket Bódi Mária Magdolna életéről, melyek közelebb hozták a hívőkhöz a vértanú alakját. Elmélyedhettek életében és tanításaiban, a történetekkel ráhangolódhattak és lelkiekben felkészülhettek a szentmisére. 

Mindszenty 80 emlékévet hirdetett a főpásztor 2024. március 3-án, hiszen Mindszenty József veszprémi püspökként volt az, aki elindította Bódi Mária Magdolna boldoggá avatási eljárásának folyamatát. Ebben az évben pedig Bódi Mária Magdolna 80 emlékévet ünnepeljük, hiszen most van vértanúságának 80. évfordulója. Ez a két évforduló is hozzájárul ahhoz, hogy szép lehessen a boldoggá avatási ünnep.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Több, mint 10 ezer embert vonzott Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása

Az idő múlásával egyre több részvevő érkezett meg boldoggá avatás veszprémi helyszínére. A felnövekvő generációtól nyugdíjas korosztályig tartó hívők készülődtek közösen az ünnepségre. A résztvevők Nyőgér József zongorajátékát hallgathatták meg, aki erre az ünnepségre, Magdi tiszteletére írt egy darabot. Később a Veszprémi Főegyházmegye életét ismerhették meg kisfilmeken keresztül, majd animációs filmeket vetítettek a vértanú életéről. 

A boldoggá avatással azonban semmi sem ér véget, hiszen továbbra is imádkoznak azért, hogy Bódi Mária Magdolnát a szentek között tisztelhessék. Az egyházmegye közösséget szeretne formálni és ezért hamarosan létrehív egy új Magdi appot és egy hírlevelet. 

Gyülekeznek a hívők a boldoggá avatás ünnepi szentmiséjére

Fotók: Nagy Lajos/ Napló

 

