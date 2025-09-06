Egy család tanúságtétele a boldoggá avatáson

Bence a 2022-es évet egy szerzetesek által szervezett imaórán kezdte. Itt mindenki húzott egy szentet, akihez abban az évben kiemelten imádkozhat. Választottja Bódi Mária Magdolna volt, akiről akkor halott életében először. Akkor már évek óta nagy keresés jellemezte, mind munkahelyén, mind párkapcsolati téren.

Lujzának Bódi Mária Magdolna lett a védőszentje

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Zsóka elmondta, hogy akkor már ismerték egymás Bencével, és pár hónappal később fordult komolyabbra a kapcsolatuk. 2024-ben házasodtak össze. Május 23-án olvasták a hírt, hogy Ferenc pápa engedélyezte a dekrétum kihirdetését, Magdit boldoggá avatják. Ezen napon, délután tudták meg, hogy gyermekük érkezik. Abban biztosak voltak, hogyha lány lesz, Bódi Mária Magdolna lesz a védőszentje.

Bódi Mária Magdolna hatása életükre

Zsóka advent folyamán részt vett egy csendes lelki gyakorlaton, ahol a portán talált pár prospektust a boldoggá avatás kapcsán. Magával ragadta Bódi Mária Magdolna története, akivel több közös pontot is talált, például a biciklizés szeretete és a szociális testvérekkel való kapcsolat.

Lujza február negyedikén született meg. Hosszú vajúdást követően, végül egy váratlan komplikáció miatt sürgősségi császármetszésre volt szükség. Bencével mindketten azt tapasztalták, hogy Magdi végig ott van velünk a szülőszobán.

Egy másik dátum egyezőségét is felfedezték. Április 27-én, az eredeti boldoggá avatási időpont másnapján tartották Lujza keresztelőjét. Ez a házassági évfordulójuk napja is. „Ha bár hivatalosan, akkor még nem lehetett ő a védőszentje, mi azért őt tekintjük annak.” – mondta Zsóka.