Kisorsolták a kerékpárokat a boldoggá avatáson

A hat darab ajándék kerékpárt a Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására beregisztráltak között sorsolták ki. Mindenki a jegye mellé kapott ugyanis egy kódot. Ezek közül a kódok közül kerültek ki a nyertesek, akik ajándék bicikliben részesültek. Aki nem volt ott az eseményen, annak is el fogják juttatni a kerékpárt.

Szántó Csilla nyerte az egyik kerékpárt Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásán

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A hat kerékpár a hat kiválasztott erény szimbóluma, amelyeket a boldoggá avatásra való lelki felkészülés során különösen is szem előtt tartott a Veszprémi Érsekség:

Hit (erőforrások)

Remény (céltudatosság)

Szeretet (kreativitás)

Öröm

Bátorság

Természetszeretet

Ezek a tulajdonságok nemcsak Magdi életét alakították, hanem példát is adhatnak számunkra a mindennapokban. A kerékpár-sorsolás célja, hogy játékos formában, ugyanakkor mély lelki tartalommal őrizzük és továbbadjuk Magdi örökségét – hogy mi is útra keljünk testben és lélekben, az evangélium hirdetésének kalandos, ám örömteli útján.