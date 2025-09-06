szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bódi Mária Magdolna

36 perce

Kisorsolták a kerékpárokat a boldoggá avatáson

Címkék#sorsolás#kerékpár#Veszprémi Érsekség

Bódi Mária Magdolna életében a kerékpár nem csupán közlekedési eszköz volt, hanem a szolgálat, az elköteleződés és az állhatatos szeretet jelképe is. Magdi gyakran kerékpárral járta be faluját és környékét, hogy segítsen, szolgáljon, és hirdesse Krisztust – fáradhatatlan örömmel és bátorsággal. A Veszprémi Érsekség úgy döntött boldoggá avatásának napján ajándék kerékpárokat fognak kisorsolni a résztvevők között.

Szilas Lilla

A hat darab ajándék kerékpárt a Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására beregisztráltak között sorsolták ki. Mindenki a jegye mellé kapott ugyanis egy kódot. Ezek közül a kódok közül kerültek ki a nyertesek, akik  ajándék bicikliben részesültek. Aki nem volt ott az eseményen, annak is el fogják juttatni a kerékpárt. 

Szántó Csilla nyerte az egyik kerékpárt Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásán
Szántó Csilla nyerte az egyik kerékpárt Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásán
Fotó: Nagy Lajos/Napló

Kerékpársorsolás Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásán

A hat kerékpár a hat kiválasztott erény szimbóluma, amelyeket a boldoggá avatásra való lelki felkészülés során különösen is szem előtt tartott a Veszprémi Érsekség:

  • Hit (erőforrások)
  • Remény (céltudatosság)
  • Szeretet (kreativitás)
  • Öröm
  • Bátorság
  • Természetszeretet

Ezek a tulajdonságok nemcsak Magdi életét alakították, hanem példát is adhatnak számunkra a mindennapokban. A kerékpár-sorsolás célja, hogy játékos formában, ugyanakkor mély lelki tartalommal őrizzük és továbbadjuk Magdi örökségét – hogy mi is útra keljünk testben és lélekben, az evangélium hirdetésének kalandos, ám örömteli útján.

Kisorsolták a kerékpárokat a boldoggá avatáson

Fotók: Nagy Lajos/Napló

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu