Kisorsolták a kerékpárokat a boldoggá avatáson
Bódi Mária Magdolna életében a kerékpár nem csupán közlekedési eszköz volt, hanem a szolgálat, az elköteleződés és az állhatatos szeretet jelképe is. Magdi gyakran kerékpárral járta be faluját és környékét, hogy segítsen, szolgáljon, és hirdesse Krisztust – fáradhatatlan örömmel és bátorsággal. A Veszprémi Érsekség úgy döntött boldoggá avatásának napján ajándék kerékpárokat fognak kisorsolni a résztvevők között.
A hat darab ajándék kerékpárt a Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására beregisztráltak között sorsolták ki. Mindenki a jegye mellé kapott ugyanis egy kódot. Ezek közül a kódok közül kerültek ki a nyertesek, akik ajándék bicikliben részesültek. Aki nem volt ott az eseményen, annak is el fogják juttatni a kerékpárt.
Kerékpársorsolás Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásán
A hat kerékpár a hat kiválasztott erény szimbóluma, amelyeket a boldoggá avatásra való lelki felkészülés során különösen is szem előtt tartott a Veszprémi Érsekség:
- Hit (erőforrások)
- Remény (céltudatosság)
- Szeretet (kreativitás)
- Öröm
- Bátorság
- Természetszeretet
Ezek a tulajdonságok nemcsak Magdi életét alakították, hanem példát is adhatnak számunkra a mindennapokban. A kerékpár-sorsolás célja, hogy játékos formában, ugyanakkor mély lelki tartalommal őrizzük és továbbadjuk Magdi örökségét – hogy mi is útra keljünk testben és lélekben, az evangélium hirdetésének kalandos, ám örömteli útján.
Kisorsolták a kerékpárokat a boldoggá avatásonFotók: Nagy Lajos/Napló