Kerékpáros zarándoklat Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására

Az első napon, szeptember 4-én Budapest–Székesfehérvár között 80 km-es útvonalon, majd másnap Székesfehérvár–Litér–Balatonfűzfő/Veszprém 50 km-es nyomvonalán tekernek, végül a szeptember 6-án a boldoggá avatás napján, a biciklisek bevonulnak Bódi Mária Magdolna boldoggá avatási helyszínére, a Veszprém Arénához. Indulás a veszprémi Magyarok Nagyasszonya-templomtól.

Kerékpáros zarándoklat Bódi Mária Magdolna boldoggá avatási helyszínére

Fotó: Bódi Mária Magdolna kerékpáros zarándoklat./Facebook

A tekerés nem verseny, a cél, hogy együtt haladjanak és közösen éljék meg a zarándoklat örömét.

Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása

2025. szeptember 6-án történelmi eseményre készül a Veszprémi Főegyházmegye: boldoggá avatják Bódi Mária Magdolnát, a hitvalló életű vértanút.

A szertartás ünnepi szentmisével kezdődik 11 órakor a Veszprém Aréna parkolójában, amelyre szeretettel várnak mindenkit, aki szeretne együtt örülni és imádkozni az új magyar boldog tiszteletére. A kapukat már reggel nyolc órakor kinyitják.