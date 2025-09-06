szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Bódi Mária Magdolna

1 órája

Megérkeztek a biciklis zarándokok a boldoggá avatásra

Szeptember 4-én Budapest-Kelenföld vasútállomásról indultak a #TekerjMagdival kerékpáros zarándoklat résztvevői. A biciklisek szeptember 6-án érkeztek meg Bódi Mária Magdolna boldoggá avatási helyszínére, a One Veszprém Arénába.

Szilas Lilla

A kerékpározás sajátos kapcsolatot teremt Bódi Mária Magdolna vértanúval, aki mindenhová biciklivel közlekedett, ugyanakkor a kerékpáros zarándoklat alkalmat ad arra is, hogy a testi megterhelés a lelki elmélyüléssel párosuljon.

Megérkeztek a biciklis zarándokok Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására
Fotó: Nagy Lajos/Napló

A zarándokok útvonala végig a BuBa, vagyis a Budapest–Balaton kerékpárúton vezetett. Első szállásuk Székesfehérváron, a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban volt, ahol a később csatlakozókat is fogadták. Másnap Balatonfűzfő felé indulnak tovább, útközben megállva Litéren, a vértanúság helyszínén. Innen a fiatalok Veszprémben már bekapcsolódtak a Magdi Fest programjába.

Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása

A résztvevők számára a több mint száz kilométeres út nem pusztán sportteljesítmény, hanem lelki felkészülés is volt. Az állomások során közös imádságokon és lelki programokon vettek részt, amelyek elmélyítették zarándoklatuk közösségi és hitbeli tartalmát.

A biciklis zarándokok, akik közt idősebbek és fiatalabbak is voltak, a Magyarok Nagyasszonya-templomtól indultak szombaton a boldoggá avatás veszprémi helyszínére, a One Veszprém Arénába, ahol lassan kezdetét veszi az ünnepi szentmise. Addig is a gyülekezők Magdi filmeket nézhetnek, beszélgetéseken vehetnek részt és tanúságtételeket hallgathatnak. 

 

