Felemelő pillanatokkal zárult Bódi Mária Magdolna boldoggá avatási szentmiséje
Veszprémben véget ért az a történelmi jelentőségű szentmise, amelyen hivatalosan kihirdették Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását. A szertartás végén Erdő Péter bíboros és Udvardy György érsek ünnepi gondolatai emelték ki a hit és a közösség erejét, majd közös imádsággal és énekkel zárult az ünnepség.
Közös imádsággal és énekkel zárult az ünnepség
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló
A veszprémi One Veszprém Arénánál bemutatott ünnepi szentmise boldog Bódi Mária Magdolna tiszteletére záró áldással ért véget. A szertartás végén Erdő Péter bíboros megható imádsággal fordult a hívekhez: „Te, boldog Bódi Mária Magdolna, a szüzesség és a vértanúság kettős győzelme után szentjei között ragyogó koronát nyújtottál. Kérünk, e szent áldozat erejével alakíts minket is, hogy minden rosszon úrrá legyünk, és így kiérdemeljük a dicsőség jutalmát, Krisztus, a mi Urunk által.”
A bíboros szavai után Dr. Udvardy György érsek mondott záró gondolatokat. Hangsúlyozta: az egyház válasza a reménytelenségre az, hogy jelenvalóvá teszi a reményt és az üdvösséget. A boldoggá avatásban a hívek átélhették, mit jelent hinni a boldogságmondások ígéretében, bízni az isteni gondviselésben, és elfogadni a „búzamag törvényét” – vagyis azt, hogy a hitből fakadó áldozat új életet terem.
Az érsek háláját fejezte ki Erdő Péter bíborosnak, Michael Wallace Banach pápai nunciusnak, a püspököknek, papoknak, szerzeteseknek, a katolikus iskolák diákjainak és tanárainak, a családoknak, plébániáknak és minden zarándoknak, akik imádságukkal és jelenlétükkel hozzájárultak az ünnephez. Hangsúlyozta: Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása különösen fontos a fiatalok számára, hiszen példát és közbenjárót kaptak, aki arra tanít, hogy az igazi boldogság a hűségben és az önátadásban rejlik.
Felemelő pillanatokkal zárult Bódi Mária Magdolna boldoggá avatási szentmiséjeFotók: Fülöp Ildikó/ Napló
Udvardy György arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak a további boldoggá avatásokért is, különösen Mindszenty József bíborosért és Márton Áron püspökért, valamint a papi és szerzetesi hivatásokért. Megemlítette azt is, hogy a közeljövőben Rómában Carlo Acutis és Pier Giorgio Frassati szentté avatása történik meg, amely szintén fontos üzenetet hordoz a mai fiatalok számára.
A szentmise végén (az elvonulást követően) a hívek közelebbről is megtekinthették boldog Bódi Mária Magdolna ereklyéjét.
Az ünnepi szentmise a magyar himnusz, majd a „Boldogasszony Anyánk” és zsoltárok éneklésével zárult, amely méltó keretet adott a felemelő eseménynek.
