Felemelő pillanatokkal zárult Bódi Mária Magdolna boldoggá avatási szentmiséje

A veszprémi One Veszprém Arénánál bemutatott ünnepi szentmise boldog Bódi Mária Magdolna tiszteletére záró áldással ért véget. A szertartás végén Erdő Péter bíboros megható imádsággal fordult a hívekhez: „Te, boldog Bódi Mária Magdolna, a szüzesség és a vértanúság kettős győzelme után szentjei között ragyogó koronát nyújtottál. Kérünk, e szent áldozat erejével alakíts minket is, hogy minden rosszon úrrá legyünk, és így kiérdemeljük a dicsőség jutalmát, Krisztus, a mi Urunk által.”

Dr. Udvardy György érsek Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásán

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A bíboros szavai után Dr. Udvardy György érsek mondott záró gondolatokat. Hangsúlyozta: az egyház válasza a reménytelenségre az, hogy jelenvalóvá teszi a reményt és az üdvösséget. A boldoggá avatásban a hívek átélhették, mit jelent hinni a boldogságmondások ígéretében, bízni az isteni gondviselésben, és elfogadni a „búzamag törvényét” – vagyis azt, hogy a hitből fakadó áldozat új életet terem.