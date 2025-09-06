1 órája
Bódi Mária Magdolna unokahúga is jelen van a boldoggá avatáson
Bódi Mária Magdolna életének nagy részét a Balaton környékén töltötte. Szigligeten született, vértanúsága pedig Litéren történt. Összesen hét alkalommal költözött családjával, rendkívül nehéz körülmények között éltek. Rokonai közül unokahúga vesz részt a boldoggá avatáson.
Kovács Elemérné Marika, Bódi Mária Magdolna unokahúga a boldoggá avatáson elmondta, hogy nagyon boldog, hogy megélhette ezt a napot, hogy itt lehet és méltó szeretne lenni nagynénje emlékéhez. Családjuk nagy szeretettel gondol Magdira, de sokat nem tudnak róla, csak az elbeszélésekből. Édesanyja úgy nevelte őket, hogy a mennybe hozzá fordulhatnak. Tudják hogy vidám, kedves, bátor személyiség volt.
Bódi Mária Magdolna emléke
Kovács Elemérné Marika szerint a hit bátor megvallásban, vidámságában, kedvességében példamutató volt Magdi. A vértanú rengeteget olvasott és sokat mesélt olvasmányairól, ők is saját imacsoportjukban megosztják a szép olvasmányokat. A család Magdi emlékének megőrzéséért dolgozott és sokat imádkoztak érte, amiért hálásak lehetnek a hívek.
Magdi unokahúga tanúságtételt tettFotók: Fülöp Ildikó
Gyülekeznek a hívők a boldoggá avatás ünnepi szentmiséjére