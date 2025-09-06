Bódi Mária Magdolna unokahúga is jelen van a boldoggá avatáson

Kovács Elemérné Marika, Bódi Mária Magdolna unokahúga a boldoggá avatáson elmondta, hogy nagyon boldog, hogy megélhette ezt a napot, hogy itt lehet és méltó szeretne lenni emlékéhez. Családjuk nagy szeretettel gondol Magdira, de sokat nem tudnak róla, csak az elbeszélésekből. Édesanyja úgy nevelte őket, hogy a mennybe hozzá fordulhatnak. Tudják hogy vidám, kedves, bátor személyiség volt.

Kovács Elemérné Marika, Bódi Mária Magdolna unokahúga részt vett a boldoggá avatáson

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Bódi Mária Magdolna emléke

Kovács Elemérné Marika szerint a hit bátor megvallásban, vidámságában, kedvességében példamutató volt Magdi. A vértanú rengeteget olvasott és sokat mesélt olvasmányairól, ők is saját imacsoportjukban megosztják a szép olvasmányokat. A család Magdi emlékének megőrzéséért dolgozott és sokat imádkoztak érte, amiért hálásak lehetnek a hívek.