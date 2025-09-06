47 perce
„Bódi Mária Magdolna a tisztaság vértanúja volt”
Bódi Mária Magdolna a „Krisztus iránti hűségből és szeretetből adta életét” – mondta Erdő Péter bíboros a vértanú boldoggá avatásán.
Szüzet emelt ma oltárra az egyház, érintetlenségét kövessük. Vértanút avattunk ma boldoggá, ajánljuk fel a magunk áldozatát – kezdte szentbeszédét Dr. Erdő Péter bíboros Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásán.
Bódi Mária Magdolna szűz és vértanú huszonnégy éves se volt, mikor életét áldozta a hitért és a tisztaságért. Vértanúsága nem váratlan szerencsétlenség, hanem egy elkötelezett fiatal élet megkoronázása. Nehéz környezetben látta meg a napvilágot, a háború idején sokan szenvedtek és meghaltak, de az ő esetében ez mégsem csupán a sors csapása volt, hanem egy mély, elkötelezett, katolikus vallásosság megkoronázása.
Magdi apostoli lelkülete már iskolás korában jelentkezett, szeretett volna fegyelmet tartani az osztályban. Játék közben néha hitvitákat is rendeztek osztálytársaival. Ő mindig a katolikus csoport vezetője volt. Szívében ott élt az apostoli lelkület. 1941 nyarán végezte első zárt lelki gyakorlatát.
Magdi szeretett volna szerzetes lenni, de nem vették fel, mert szülei nem éltek házasságban. Világi apostolként azonban megérezte a kegyelem erejét. Lelkesedett, kutatott, Fűzfőgyártelepen dolgozott. Hivatásának tekintette, hogy dolgozó lányként neki kell Krisztushoz vezetni a többi munkásokat.
Édesapja sosem kapott vallásos nevelést, Magdi viszont imádkozott és áldozatokat mutatott fel az egész családért. Krisztus iránti különleges szeretetet érzett, egészen neki szerette volna szentelni életét. Bár szerzetes nem lehetett, örökös szüzességet vállalt. Rendszeresen járt gyónni, napját szentmisével és szentáldozással kezdte és erre másokat is fellelkesített. Ha levert volt elment a templomba és elmondott Jézusnak mindent, attól megvigasztalódott.
Mint a szentek közül oly sokan, ő is megérezte milyen sors vár rá. Egy keresztény embernek mindaddig menekülnie kell a halál elől, míg választás elé nem kerül a bűn és a halál közül. Gondolkodás nélkül a halált választják. 1945-öt írtak, mikor a szovjet katonák megérkeztek Litérre. Tisztaságát védelmezve Magdi a zsebében tartott ollóval megszúrta a rátámadó katonát és menekülni próbált, miközben a többi nőt figyelmeztette a veszélyre, azonban a katona hat golyót lőtt a testébe. A második lövés után Magdi az ég felé fordult és azt mondta: „Uram királyom, végy magadhoz!” Krisztus iránti hűségből és szeretetből adta életét.
Az egyház ma hivatalosan is a boldogok sorába iktatta Bódi Mária Magdolnát. Azért tették, hogy példáját kövessék és közbejárását bizalommal kérjék. Bódi Mária Magdolna a tisztaság vértanúja volt. Bármilyen nehéz is ma ezt követni, az Isteni kegyelem csodákat képes alakítani az ember életéből – hallhattuk Dr. Erdő Péter bíboros szentbeszédében.
