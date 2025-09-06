„Bódi Mária Magdolna a tisztaság vértanúja volt”

Boldoggá avatták Bódi Mária Magdolna vértanút

Magdi apostoli lelkülete már iskolás korában jelentkezett, szeretett volna fegyelmet tartani az osztályban. Játék közben néha hitvitákat is rendeztek osztálytársaival. Ő mindig a katolikus csoport vezetője volt. Szívében ott élt az apostoli lelkület. 1941 nyarán végezte első zárt lelki gyakorlatát.

Magdi szeretett volna szerzetes lenni, de nem vették fel, mert szülei nem éltek házasságban. Világi apostolként azonban megérezte a kegyelem erejét. Lelkesedett, kutatott, Fűzfőgyártelepen dolgozott. Hivatásának tekintette, hogy dolgozó lányként neki kell Krisztushoz vezetni a többi munkásokat.

Édesapja sosem kapott vallásos nevelést, Magdi viszont imádkozott és áldozatokat mutatott fel az egész családért. Krisztus iránti különleges szeretetet érzett, egészen neki szerette volna szentelni életét. Bár szerzetes nem lehetett, örökös szüzességet vállalt. Rendszeresen járt gyónni, napját szentmisével és szentáldozással kezdte és erre másokat is fellelkesített. Ha levert volt elment a templomba és elmondott Jézusnak mindent, attól megvigasztalódott.