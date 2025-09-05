2 órája
Fiatalok virrasztottak Bódi Mária Magdolnáért (+ galéria)
A Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása előtti napon ifjúsági találkozóra várta a fiatalokat a Veszprémi Főegyházmegye.
A Magdi Fest elnevezésű eseményen – amelyen részt vett Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom–budapesti érsek is – a One Veszprém Arénában imádsággal, dicsőítéssel, virrasztással és szentségimádással emlékeztek Bódi Mária Magdolna vértanúra, akit a következő napon boldoggá avatnak. Fábry Kornél püspök atyával és a Rád Találtam Dicsőítő Zenekarral együtt a fiatalok este 19 órától egészen éjfélig virrasztottak.
Ezt megelőzően a fiatalok 15 órától az interaktív kincskereső játékon, a Magdi Touron is kipróbálhatták magukat. A hatállomásos interaktív, kódfejtő, kincskereső játék segít közelebb kerülni Magdihoz. Aki lemaradt, annak szeptember 6-án és 7-én is lesz lehetősége részt venni a játékon.
Százak virrasztottak Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása előtt
Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására készülve a Veszprémi Főegyházmegye és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Ifjúsági Bizottsága Magdi Fest néven ifjúsági találkozót szerveztek, ahová elsősorban a 16 és 30 év közötti fiatalokat várták.
19 órától kezdték a dicsőítést a Rád Találtam Dicsőítő Csoporttal, ezután a több száz fiatal tanúságtételeket és imádságokat hallgathatott végig, valamint Fábry Kornél esztergom–budapesti segédpüspök és az MKPK ifjúsági referensének tanításán vehetett részt. Az est szentségimádással és virrasztással zárult.
Fiatalok virrasztottak Bódi Mária MagdolnáértFotók: Nagy Lajos