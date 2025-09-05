Fiatalok virrasztottak Bódi Mária Magdolnáért (+ galéria)

A Magdi Fest elnevezésű eseményen – amelyen részt vett Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom–budapesti érsek is – a One Veszprém Arénában imádsággal, dicsőítéssel, virrasztással és szentségimádással emlékeztek Bódi Mária Magdolna vértanúra, akit a következő napon boldoggá avatnak. Fábry Kornél püspök atyával és a Rád Találtam Dicsőítő Zenekarral együtt a fiatalok este 19 órától egészen éjfélig virrasztottak.

Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom–budapesti érsek is részt vett a Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása alkalmából rendezett Magdi Festen

Ezt megelőzően a fiatalok 15 órától az interaktív kincskereső játékon, a Magdi Touron is kipróbálhatták magukat. A hatállomásos interaktív, kódfejtő, kincskereső játék segít közelebb kerülni Magdihoz. Aki lemaradt, annak szeptember 6-án és 7-én is lesz lehetősége részt venni a játékon.

Százak virrasztottak Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása előtt

Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására készülve a Veszprémi Főegyházmegye és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Ifjúsági Bizottsága Magdi Fest néven ifjúsági találkozót szerveztek, ahová elsősorban a 16 és 30 év közötti fiatalokat várták.

Udvardy György veszprémi érsek beszédet mondott a One Veszprém Arénában

19 órától kezdték a dicsőítést a Rád Találtam Dicsőítő Csoporttal, ezután a több száz fiatal tanúságtételeket és imádságokat hallgathatott végig, valamint Fábry Kornél esztergom–budapesti segédpüspök és az MKPK ifjúsági referensének tanításán vehetett részt. Az est szentségimádással és virrasztással zárult.