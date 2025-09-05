szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Magdi Fest

1 órája

Fiatalok virrasztottak Bódi Mária Magdolnáért (+ galéria)

Címkék#imádság#Bódi Mária Magdolna#virrasztás

A Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása előtti napon ifjúsági találkozóra várta a fiatalokat a Veszprémi Főegyházmegye.

Szilas Lilla

A Magdi Fest elnevezésű eseményen – amelyen részt vett Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom–budapesti érsek is – a One Veszprém Arénában imádsággal, dicsőítéssel, virrasztással és szentségimádással emlékeztek Bódi Mária Magdolna vértanúra, akit a következő napon boldoggá avatnak. Fábry Kornél püspök atyával és a Rád Találtam Dicsőítő Zenekarral együtt a fiatalok este 19 órától egészen éjfélig virrasztottak. 

Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom–budapesti érsek is részt vett a Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása alkalmából rendezett Magdi Festen
Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom–budapesti érsek is részt vett a Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása alkalmából rendezett Magdi Festen
Fotó: Nagy Lajos/Napló

Ezt megelőzően a fiatalok 15 órától az interaktív kincskereső játékon, a Magdi Touron is kipróbálhatták magukat. A hatállomásos interaktív, kódfejtő, kincskereső játék segít közelebb kerülni Magdihoz. Aki lemaradt, annak szeptember 6-án és 7-én is lesz lehetősége részt venni a játékon

Százak virrasztottak Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása előtt

Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására készülve a Veszprémi Főegyházmegye és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Ifjúsági Bizottsága Magdi Fest néven ifjúsági találkozót szerveztek, ahová elsősorban a 16 és 30 év közötti fiatalokat várták. 

Udvardy György veszprémi érsek beszédet mondott a One Veszprém Arénában
Fotó: Nagy Lajos/Napló

19 órától kezdték a dicsőítést a Rád Találtam Dicsőítő Csoporttal, ezután a több száz fiatal tanúságtételeket és imádságokat hallgathatott végig, valamint Fábry Kornél esztergom–budapesti segédpüspök és az MKPK ifjúsági referensének tanításán vehetett részt. Az est szentségimádással és virrasztással zárult.

Fiatalok virrasztottak Bódi Mária Magdolnáért

Fotók: Nagy Lajos

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu