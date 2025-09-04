Magdolna Zarándokvonat Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására

Szeptember 6-án, szombaton 11 órakor Veszprémben, a One Veszprém Aréna parkolójában rendezik meg Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását. A különvonaton történő utazás ingyenes, de előzetes helyfoglaláshoz kötött. A jelentkezést online formában, az eseményre történő regisztráció folyamán lehet megtenni.

Ingyenes zarándokvonat indul Bódi Mária Magdolna boldoggá avatási helyszínére Budapestről

Fotó: veszpremiersekseg.hu

A veszprémi vasútállomásról a boldoggá avatás helyszínére és vissza is ingyenes buszos körjárat közlekedik majd – írja a bodimariamagdolna.hu.

Zarándokvonat Bódi Mária Magdolna boldoggá avatási helyszínére

Tervezett menetrend a Budapest-Veszprém viszonylatban:

Budapest-Déli pályaudvarról indul 06:40

Budapest-Kelenföld 06:47

Székesfehérvár 07:27

Veszprémbe érkezik 08:06

Tervezett menetrend a Veszprém-Budapest viszonylatban:

Veszprémből indul 17:44

Székesfehérvár 18:25

Budapest-Kelenföld 19:15

Budapest-Déli pályaudvarra érkezik 19:44

Vannak, akik nem vonattal, hanem kerékpárral jönnek a boldoggá avatásra: