1 órája
Magdolna Zarándokvonat Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására
Magyarország Kormánya és a MÁV Zrt. támogatásával különvonat indul Bódi Mária Magdolna boldoggá avatási ünnepére Budapestről Veszprémbe 2025 szeptember 6-án Budapest-Déli pályaudvarról.
Szeptember 6-án, szombaton 11 órakor Veszprémben, a One Veszprém Aréna parkolójában rendezik meg Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását. A különvonaton történő utazás ingyenes, de előzetes helyfoglaláshoz kötött. A jelentkezést online formában, az eseményre történő regisztráció folyamán lehet megtenni.
A veszprémi vasútállomásról a boldoggá avatás helyszínére és vissza is ingyenes buszos körjárat közlekedik majd – írja a bodimariamagdolna.hu.
Zarándokvonat Bódi Mária Magdolna boldoggá avatási helyszínére
Tervezett menetrend a Budapest-Veszprém viszonylatban:
- Budapest-Déli pályaudvarról indul 06:40
- Budapest-Kelenföld 06:47
- Székesfehérvár 07:27
- Veszprémbe érkezik 08:06
Tervezett menetrend a Veszprém-Budapest viszonylatban:
- Veszprémből indul 17:44
- Székesfehérvár 18:25
- Budapest-Kelenföld 19:15
- Budapest-Déli pályaudvarra érkezik 19:44
Vannak, akik nem vonattal, hanem kerékpárral jönnek a boldoggá avatásra:
Kerékpáros zarándoklat Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására