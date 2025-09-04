szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A hit ünnepe

59 perce

Több ezer hívőt várnak Veszprémbe – rendkívüli buszmenetrend a boldoggá avatás napján

Címkék#Bódi Mária Magdolna#V-Busz#boldoggá avatás

Szeptember 6-án Veszprémben Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának ünnepére gyűlnek össze hívek, zarándokok és érdeklődők az ország számos pontjáról. A történelmi eseményhez a V-Busz rendkívüli járatokat indít, hogy mindenki könnyedén eljuthasson a helyszínekre, elsősorban a Veszprém Arénába, ahol a szertartás és a központi programok zajlanak majd.

Titzl Vivien

A menetrendben az „A”, „B” és „C” jelű különjáratok mellett délutáni gyorsjáratok is szerepelnek, amelyek az esemény lezárásakor segítik a résztvevők hazajutását. Bódi Mária Magdolna neve sokak számára ismerősen cseng Veszprém vármegyében. Az 1921-ben született fiatal nő élete rövid volt, mégis maradandó nyomot hagyott a magyar katolikus közösség emlékezetében. Egyszerű falusi munkásként dolgozott Litér községben, miközben aktívan részt vett a katolikus ifjúsági mozgalomban, és egész életét az Isten iránti hűség és a felebaráti szeretet határozta meg. 1945-ben, a második világháború végén tragikus körülmények között vesztette életét, amikor egy szovjet katona erőszakos szándékával szemben megőrizte tisztaságát és hitéhez való hűségét. Hősiessége és mártíromsága miatt a katolikus egyház évtizedek óta példaként tekint rá, most pedig a boldoggá avatással hivatalosan is elismeri erényeit.

Boldoggá avatás: V-Busz különbuszok segítik a zarándokokat
Boldoggá avatás: V-Busz különbuszok segítik a zarándokokat
Forrás: Facebook/V-Busz

Boldoggá avatás: V-Busz különbuszok segítik a zarándokokat

Az ünnepi programhoz kapcsolódóan a V-Busz  közlekedési intézkedési is jól mutatják, hogy az esemény nemcsak egyházi, hanem társadalmi szempontból is jelentős. A város vezetése és a közlekedési vállalat együttműködése biztosítja, hogy a hívők és az érdeklődők méltó módon vehessenek részt a történelmi pillanatban. A különjáratok szinte a város minden fontosabb pontját érintik, így a vasútállomástól kezdve a lakótelepeken át a belvárosi helyszínekig bárki számára elérhetővé válik az Aréna. A délutáni gyorsjáratok pedig megkönnyítik a hazautat a szertartás végeztével, ami várhatóan több ezer résztvevőt mozgat majd meg.

A boldoggá avatás Veszprém számára nemcsak vallási ünnep, hanem kulturális és közösségi mérföldkő is. A város ezzel a világ katolikus térképére kerül, hiszen a boldoggá avatás ritka esemény, amely egy helyi közösség hitét, kitartását és történelmi örökségét is megerősíti. Bódi Mária Magdolna példája arra emlékeztet, hogy a hit és az erkölcsi tisztaság értékei időtállóak, és a legnehezebb történelmi körülmények között is képesek fényt gyújtani az emberek életében.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu