Több ezer hívőt várnak Veszprémbe – rendkívüli buszmenetrend a boldoggá avatás napján

A menetrendben az „A”, „B” és „C” jelű különjáratok mellett délutáni gyorsjáratok is szerepelnek, amelyek az esemény lezárásakor segítik a résztvevők hazajutását. Bódi Mária Magdolna neve sokak számára ismerősen cseng Veszprém vármegyében. Az 1921-ben született fiatal nő élete rövid volt, mégis maradandó nyomot hagyott a magyar katolikus közösség emlékezetében. Egyszerű falusi munkásként dolgozott Litér községben, miközben aktívan részt vett a katolikus ifjúsági mozgalomban, és egész életét az Isten iránti hűség és a felebaráti szeretet határozta meg. 1945-ben, a második világháború végén tragikus körülmények között vesztette életét, amikor egy szovjet katona erőszakos szándékával szemben megőrizte tisztaságát és hitéhez való hűségét. Hősiessége és mártíromsága miatt a katolikus egyház évtizedek óta példaként tekint rá, most pedig a boldoggá avatással hivatalosan is elismeri erényeit.

Boldoggá avatás: V-Busz különbuszok segítik a zarándokokat

Forrás: Facebook/V-Busz

Az ünnepi programhoz kapcsolódóan a V-Busz közlekedési intézkedési is jól mutatják, hogy az esemény nemcsak egyházi, hanem társadalmi szempontból is jelentős. A város vezetése és a közlekedési vállalat együttműködése biztosítja, hogy a hívők és az érdeklődők méltó módon vehessenek részt a történelmi pillanatban. A különjáratok szinte a város minden fontosabb pontját érintik, így a vasútállomástól kezdve a lakótelepeken át a belvárosi helyszínekig bárki számára elérhetővé válik az Aréna. A délutáni gyorsjáratok pedig megkönnyítik a hazautat a szertartás végeztével, ami várhatóan több ezer résztvevőt mozgat majd meg.