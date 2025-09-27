szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rekord

1 órája

A történelmi Magyarország legnagyobb állatát kapták lencsevégre (videó)

Címkék#Percsich Tamás#vadkamera#Kárpátok#bölény#medve

Különleges pillanatot rögzített egy természetfotós kameracsapdája a Fogarasi-havasokban: egy európai bölény jelent meg 1500 méteres magasságban, a hegyvonulat északi oldalán.

Veol.hu
A történelmi Magyarország legnagyobb állatát kapták lencsevégre (videó)

Fogarasi-havasok

Fotó: Percsich Tamás

Percsich Tamás a vadkamerát 2025 áprilisa óta változatlan helyen működteti, eddig medvék, hiúzok, rókák és őzek is felbukkantak a felvételeken – ám bölényt most sikerült először dokumentálni. A hatalmas állat augusztus végén kétszer is megjelent: először este, majd néhány órával később, hajnalban tért vissza, és nagyjából tíz percig legelt közvetlenül a kameracsapda előtt. A háttérben a 2500 méteres gerinc sziluettje különleges hangulatot adott a ritka felvételeknek.

Bölény a vadkamera felvételén Fotó: Percsich Tamás
Bölény a vadkamera felvételén
Fotó: Percsich Tamás

Újjászülető bölényállomány

A hivatalos adatok szerint 2023-ban mindössze 36 bölény élt a Fogarasi-havasokban. Az európai bölény egykor a Kárpátok meghatározó állata volt, de a 18–19. századra a túlzott vadászat és az élőhelyek pusztulása miatt teljesen eltűnt a térségből. A faj a 20. század elején majdnem kihalt, csupán néhány példány maradt fenn állatkertekben.

Nemzetközi természetvédelmi programok – többek között a WWF és a Rewilding Europe – munkájának köszönhetően mára újra szabadon élnek bölények a Déli-Kárpátokban. A populáció lassan gyarapodik, hiszen az elmúlt években több borjú is született a vadonban.

A bölények rendkívül óvatos állatok, hajnalban és alkonyatkor aktívak, és igyekeznek kerülni az emberek közelségét. Éppen ezért egy-egy találkozás velük ritka és felejthetetlen élmény – különösen, ha a vadon színpadán sikerül őket lencsevégre kapni – olvashatjuk a fotós oldalán.

Nagyvadak a Bakonyban

Nálunk ugyan bölényekkel még nem találkozhatunk, de őzek, szarvasok, vaddisznók könnyen a szemünk elé kerülhetnek. Főleg úgy, hogy egyre inkább beköltöznek a lakott területekre is, nem törődve az ember közelségével, sőt, kihasználva az elhagyott kertek búvóhelyeit és a szemeteskukák „terített asztalát”.

Különösen ősszel, a szarvasbőgés idején nem árt óvatosnak lennünk, mert ilyenkor az állatok nagy veszélyt jelentenek az autósokra, ahogyan a Veszprém vármegyei rendőrség rendszeresen fel is hívja a közlekedők figyelmét!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu