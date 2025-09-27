A történelmi Magyarország legnagyobb állatát kapták lencsevégre (videó)

Percsich Tamás a vadkamerát 2025 áprilisa óta változatlan helyen működteti, eddig medvék, hiúzok, rókák és őzek is felbukkantak a felvételeken – ám bölényt most sikerült először dokumentálni. A hatalmas állat augusztus végén kétszer is megjelent: először este, majd néhány órával később, hajnalban tért vissza, és nagyjából tíz percig legelt közvetlenül a kameracsapda előtt. A háttérben a 2500 méteres gerinc sziluettje különleges hangulatot adott a ritka felvételeknek.

Bölény a vadkamera felvételén

Fotó: Percsich Tamás

Újjászülető bölényállomány

A hivatalos adatok szerint 2023-ban mindössze 36 bölény élt a Fogarasi-havasokban. Az európai bölény egykor a Kárpátok meghatározó állata volt, de a 18–19. századra a túlzott vadászat és az élőhelyek pusztulása miatt teljesen eltűnt a térségből. A faj a 20. század elején majdnem kihalt, csupán néhány példány maradt fenn állatkertekben.

Nemzetközi természetvédelmi programok – többek között a WWF és a Rewilding Europe – munkájának köszönhetően mára újra szabadon élnek bölények a Déli-Kárpátokban. A populáció lassan gyarapodik, hiszen az elmúlt években több borjú is született a vadonban.

A bölények rendkívül óvatos állatok, hajnalban és alkonyatkor aktívak, és igyekeznek kerülni az emberek közelségét. Éppen ezért egy-egy találkozás velük ritka és felejthetetlen élmény – különösen, ha a vadon színpadán sikerül őket lencsevégre kapni – olvashatjuk a fotós oldalán.

Nagyvadak a Bakonyban

Nálunk ugyan bölényekkel még nem találkozhatunk, de őzek, szarvasok, vaddisznók könnyen a szemünk elé kerülhetnek. Főleg úgy, hogy egyre inkább beköltöznek a lakott területekre is, nem törődve az ember közelségével, sőt, kihasználva az elhagyott kertek búvóhelyeit és a szemeteskukák „terített asztalát”.

Különösen ősszel, a szarvasbőgés idején nem árt óvatosnak lennünk, mert ilyenkor az állatok nagy veszélyt jelentenek az autósokra, ahogyan a Veszprém vármegyei rendőrség rendszeresen fel is hívja a közlekedők figyelmét!