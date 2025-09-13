szeptember 13., szombat

Pápai Cicege & Borfesztivál

1 órája

Bor, cicege és muzsika Pápán (+ galéria)

Címkék#Pápán#Pápai Csülök , Cicege-és Borfesztivál#borfesztivál

Szeptember 10–14. között ismét benépesül a pápai Esterházy-kastély udvara: elrajtolt a város egyik legnagyobb gasztronómiai és kulturális eseménye, a Pápai Cicege & Borfesztivál. A hagyományos cicege mellett neves borászatok, pálinkaházak, kézműves finomságok és koncertek várják a látogatókat, így minden adott ahhoz, hogy a vendégek testben és lélekben is feltöltődjenek.

Haraszti Gábor

A borfesztivál középpontjában természetesen a magyar nedű és a híres cicege – más néven bere, tócsni, tócsi vagy lapcsánka – áll, ám a szervezők mindent megtettek azért, hogy a kulturális program is változatos és tartalmas legyen: esténként neves zenekarok és előadók gondoskodnak a jó hangulatról.

Borfesztivál Pápán - bor, cicege és koncertek az Esterházy-kastély udvarán
A borfesztiválon a borrendek is képviseltették magukat
Fotó: Haraszti Gábor

A borfesztivál hivatalos megnyitója a borrendek felvonulásával kezdődött

A megnyitón Grőber Attila polgármester emlékeztetett arra, hogy a bor az emberiség kultúrtörténetének egyik legfontosabb szimbóluma. Felidézte Kosztolányi Dezső Kenyér és bor című versét, amelyben a bor a teljességet és a fényt jeleníti meg. Szavai szerint a szőlő és a bor egyaránt jelenti a derűt, a kapaszkodást és a földhöz való ragaszkodást – ahogy mi magunk is ilyenek vagyunk. 

Győrfi Károly, a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének alelnöke hangsúlyozta: Veszprém vármegye gazdagságát az is adja, hogy hét borrend működik itt, valamint számos borbaráti közösség ápolja és népszerűsíti a magyar szőlőből készült borokat. Mint mondta, közös feladat, hogy kulturált formában, összefogással tegyék ismertté a magyar bor értékeit a Kárpát-medencében és azon túl is. 

Unger Tamás, a Somlói Borrend nagymestere felidézte a borrend 33 éves múltját
Fotó: Haraszti Gábor

Unger Tamás, a Somlói Borrend nagymestere felidézte a borrend 33 éves múltját, amelynek legfőbb célja a Somlói borvidék és annak szellemisége képviselete. Hangsúlyozta, hogy Pápa a somlói bor városa, ezért a fesztiválra látogatóknak szinte kötelességük megkóstolni a somlói borokat. Ugyanakkor minden magyar bor különleges, hiszen mindegyik borvidék sajátos jellegzetességeket hordoz.

Ízletes ételek mellé finom borokat kínáltak a faházakban. Varga Rebeka és Gulyás Attila az Irsai Olivérre szavazott
Fotó: Haraszti Gábor

Ízek kavalkádja az udvarban

Az Esterházy-kastély udvarát bejárva a vendégeket finom italok és a magyar konyha igazi klasszikusai várták. A borok ára decinként 600 és 1500 forint között mozgott, de láttunk vörösbort üvegenként 18 ezer forintért, míg a pálinkakóstolókért 800 és 1700 forint közötti összeget kellett fizetni két centiliterért. A fesztivál névadó étele, a cicege 1300 és 1700 forint közötti áron került a tányérokra, de a hagyományos lángos sem maradt ki a kínálatból, amelyet 1490 és 1890 forintért kaphattak a látogatók. A langallóért 2000–2500 forintot, a kürtőskalácsért egységesen 2500 forintot kértek, míg a tartalmasabb fogások közül a csülök ára 3500 forinttól indult.

A magyaros lángos is szerepelt a gasztronómiai kínálatban
Fotó: Haraszti Gábor

Zenei és kulturális programok

A fesztivál nemcsak a gasztronómiai élményekről szól, hanem minden nap színvonalas kulturális programokat is kínál. Pénteken a borrendek felvonulása után a Voice and Piano formáció szórakoztatta a közönséget, majd a Lázár Pincészet borkóstolója következett. Az est fénypontja a Lóci Játszik és a Vagabond Band koncertje volt, amely igazi fesztiválhangulatot teremtett. Szombaton a Babos Jazz Trió alapozza meg a hangulatot, bemutatkozik a Bogdán Birtok, majd a Mondegreen zenekar áll színpadra. Az est sztárfellépője Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák lesznek, a programot pedig a PartyOne – Uptown Funk zárja egy fergeteges bulival.

Bor, cicege és muzsika Pápán

Fotók: Haraszti Gábor

 

 

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
