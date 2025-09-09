szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fesztivál

2 órája

Őszköszöntő borral, cicegével

Címkék#4S Street#Pápai Csülök , Cicege ,-és Borfesztivál#borfesztivál

Szeptember 10–14. között újra benépesül az Esterházy-kastély udvara: jön a Pápai Cicege & Borfesztivál! A hagyományos pápai cicege mellett neves borászatok, pálinkaházak és kézműves finomságok várják az érdeklődőket, esténként pedig igazi koncertcsemegék szórakoztatják a közönséget.

Haraszti Gábor

A borfesztivál a térség egyik legjelentősebb gasztronómiai és kulturális eseménye, ahol a zamatos borok, különleges pálinkák és természetesen a híres cicege, tócsni, bere vagy lapcsánka – ki hogy ismeri – kerül a középpontba. A szervezők minden napra színes koncert- és kulturális kínálattal készülnek.

Borfesztivál Pápán öt napon át
A Pápai Cicege & Borfesztivál szervezői minden napra színes koncert- és kulturális kínálattal készülnek
Fotó: Haraszti Gábor/archív

A borfesztivál öt napon át várja a vendégeket

A szerdai nyitónapon 18 órától a Pápai Musical Stúdió fellépése, majd Illés Csaba zenés estje adja meg az alaphangulatot. Csütörtökön a Megafon Zenei Egyesület és a vidám nagyik műsora szórakoztatja a vendégeket, utána borkóstoló lesz a Gyukli Pincészettel, majd harmonika slágershow várja a közönséget. Pénteken 17 órától a Voice and Piano formáció, a Lázár Pincészet borkóstolója szerepel a programban, este pedig Lóci Játszik koncert és a Vagabond Band bulija szórakoztatja a közönséget. 

A 4S Street csapata szombaton csap a húrok közé
Forrás: 4S Street - Facebook

Szombaton 17 órától a Babos Jazz Trió alapozza meg a hangulatot, a bemutatkozik a Bogdán Birtok, majd a Mondegreen zenekar foglalja el a színpadot. Az est fénypontja Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák koncertje lesz, amelyet PartyOne – Uptown Funk zár. Vasárnap a fesztivál a Swedish Armed Forces Entertainers, a Jazzy Funtazi és végül a 4S Street koncertjével búcsúzik.

Különleges pálinkák is várják a fesztivál vendégeit
Fotó: Haraszti Gábor/archív

A gasztronómiai kínálatban a klasszikus kürtőskalácstól a pulled pork szendvicsen át a kemencés lángosig mindenki megtalálja a kedvencét, miközben különböző pincészetek boraival lehet koccintani. Szerdán és csütörtökön a belépés ingyenes, péntektől a felnőtteknek a napijegy 2000 Ft, a 2 napos hétvégi bérlet 3000 Ft, a 3 napos fesztiválbérlet 4500 forintba kerül. Pápa városkártyával kedvezményes belépés biztosított. A 14 éven aluliak számára ingyenes a belépés.

Kulináris élvezetekben nem lesz hiány
Fotó: Haraszti Gábor/archív

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu