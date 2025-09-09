Őszköszöntő borral, cicegével

A borfesztivál a térség egyik legjelentősebb gasztronómiai és kulturális eseménye, ahol a zamatos borok, különleges pálinkák és természetesen a híres cicege, tócsni, bere vagy lapcsánka – ki hogy ismeri – kerül a középpontba. A szervezők minden napra színes koncert- és kulturális kínálattal készülnek.

A Pápai Cicege & Borfesztivál szervezői minden napra színes koncert- és kulturális kínálattal készülnek

Fotó: Haraszti Gábor/archív

A borfesztivál öt napon át várja a vendégeket

A szerdai nyitónapon 18 órától a Pápai Musical Stúdió fellépése, majd Illés Csaba zenés estje adja meg az alaphangulatot. Csütörtökön a Megafon Zenei Egyesület és a vidám nagyik műsora szórakoztatja a vendégeket, utána borkóstoló lesz a Gyukli Pincészettel, majd harmonika slágershow várja a közönséget. Pénteken 17 órától a Voice and Piano formáció, a Lázár Pincészet borkóstolója szerepel a programban, este pedig Lóci Játszik koncert és a Vagabond Band bulija szórakoztatja a közönséget.

A 4S Street csapata szombaton csap a húrok közé

Forrás: 4S Street - Facebook

Szombaton 17 órától a Babos Jazz Trió alapozza meg a hangulatot, a bemutatkozik a Bogdán Birtok, majd a Mondegreen zenekar foglalja el a színpadot. Az est fénypontja Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák koncertje lesz, amelyet PartyOne – Uptown Funk zár. Vasárnap a fesztivál a Swedish Armed Forces Entertainers, a Jazzy Funtazi és végül a 4S Street koncertjével búcsúzik.

Különleges pálinkák is várják a fesztivál vendégeit

Fotó: Haraszti Gábor/archív

A gasztronómiai kínálatban a klasszikus kürtőskalácstól a pulled pork szendvicsen át a kemencés lángosig mindenki megtalálja a kedvencét, miközben különböző pincészetek boraival lehet koccintani. Szerdán és csütörtökön a belépés ingyenes, péntektől a felnőtteknek a napijegy 2000 Ft, a 2 napos hétvégi bérlet 3000 Ft, a 3 napos fesztiválbérlet 4500 forintba kerül. Pápa városkártyával kedvezményes belépés biztosított. A 14 éven aluliak számára ingyenes a belépés.