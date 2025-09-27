Borlovagot avattak

Ez nem véletlen, ugyanis a borrendet abban az évben alapították, amikor Balatonkenese városi címet kapott, mondta el lapunknak Győrfi Károly, a Kelet-balatoni Borrend elnök-nagymestere. Hozzátette, a program részeként Balatonkenese szőlő- és borkultúrájának történetéről Tóth István helytörténész tartott előadást a borrend vendégeinek, majd az avatást a hagyományoknak megfelelően a református templomban tartották.

Fodor Istvánt avatta borlovaggá Győrfi Károly, mellettük Kürthy Lajos kancellár

Fotó: borrend

Itt Németh Péter lelkész fogadta a vendégeket, majd a borrend ceremóniájának megfelelően borlovaggá avatták az eddig borapródi tisztséget betöltő Fodor Istvánt. Az eseményen az ország különböző pontjairól több borlovagrend képviselője és Enese Beáta, a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének alelnöke is részt vett.

A ceremóniát követően a borlovagavatás résztvevői is csatlakoztak a szüreti felvonuláshoz, majd átadták a Kenese város bora 2025 címet. Ezt az elismerést a borrend tavaszi borversenyén Sipőcz Tamás hobbiborász érdemelte ki 2022-es kékfrankos borával.

A borrend egész napos rendezvénye a szervezet pincéjében harmonikaszó mellett borkóstolással zárult.