Borostyán a mosógépben?

Borostyán: sok kiskert-tulajdonos már a szó hallatán is felsóhajt. Ez a növény sok kertben úgy terjed, mint a futótűz, és szinte lehetetlen kordában tartani. A mindenhová felkúszó, makacsul kapaszkodó örökzöld nemcsak a fák kérgét, kerítéseket és falakat lepi el, de sokak szemében igazi „ellenség” a kertben. Pedig a borostyán (Hedera helix) nemcsak bosszúság forrása lehet, hanem meglepő módon a háztartásunk hasznos segítője is.

Kevesen tudják, de a borostyán levelei természetes szaponinokat tartalmaznak – ezek a habzó, tisztító anyagok képesek a ruhákból is eltávolítani a szennyeződéseket. Vagyis a kertben túlburjánzó növényből könnyedén készíthetünk környezetbarát mosószert, amellyel csökkenthetjük a vegyszerhasználatot és a kiadásainkat is.

Borostyán

Illusztráció: Medve Zoltán



Hogyan működik a borostyánmosás?

A szaponinok a mosódióban is megtalálhatók – sokan emiatt vásárolják Indiából és Nepálból a drága mosódiót. A borostyán előnye viszont az, hogy ingyen és egész évben rendelkezésre áll, hiszen örökzöld.

• Színes és sötét ruhákhoz ideális, mert kíméletesen tisztít.

• Fehér ruhák esetében óvatosan kell bánni vele, mert hajlamos enyhe beszürkülést okozni.

Házi borostyánmosószer háromféleképpen

1. A legegyszerűbb módszer – mosózsákban

• 8–10 sötétzöld levelet tegyünk egy vászonzsákba vagy régi zokniba, és dobjuk a mosógépbe a ruhák mellé.

2. Hideg áztatás – folyékony változat

• 10 levél + 1-1,5 dl víz.

• Egy éjszakára vízben áztatva kioldódnak a szaponinok, másnap szűrjük le, és használjuk a folyékony mosószeres rekeszben.

3. A főzött változat – erősebb tisztító hatás

• 60–100 levél + 1 liter víz.

• Forraljuk 15–20 percig, majd hagyjuk állni egy éjszakát.

• Szűrés után ½–1 pohárnyit tegyünk a mosáshoz.

Borostyán mosáshoz.

Illusztráció: Medve Zoltán



Hogyan turbózhatjuk fel a hatását?

• Ecettel – 1 evőkanál 5%-os ecet az öblítő rekeszbe vízlágyításra.

• Mosószódával – 1 evőkanál a mosóporos rekeszbe a makacs szennyeződések ellen.

• Illóolajokkal – például levendula vagy narancs illóolaj cseppjeivel friss illatot adhatunk a ruháknak.

Fontos tudnivalók és biztonság

• A borostyán minden része mérgező, különösen a bogyói – soha ne hagyjuk gyerekek közelében.

• Mindig végezzünk próbamosást, mert ritkán allergiás reakciót válthat ki.

• A kész folyadékot hűtőben tároljuk, és legfeljebb 1–3 hétig használjuk fel.

• Terhesség és szoptatás idején a borostyánnal való háztartási kísérletezés kerülendő.

