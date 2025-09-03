szeptember 3., szerda

Borostyán a mosógépben?

Sok kiskert tulajdonos rémálma a borostyán, pedig olyasmire is képes, amit nem is gondolnál. Mondjuk, miért ne írtsd ki!

Medve Zoltán

Borostyán: sok kiskert-tulajdonos már a szó hallatán is felsóhajt. Ez a növény sok kertben úgy terjed, mint a futótűz, és szinte lehetetlen kordában tartani. A mindenhová felkúszó, makacsul kapaszkodó örökzöld nemcsak a fák kérgét, kerítéseket és falakat lepi el, de sokak szemében igazi „ellenség” a kertben. Pedig a borostyán (Hedera helix) nemcsak bosszúság forrása lehet, hanem meglepő módon a háztartásunk hasznos segítője is.
Kevesen tudják, de a borostyán levelei természetes szaponinokat tartalmaznak – ezek a habzó, tisztító anyagok képesek a ruhákból is eltávolítani a szennyeződéseket. Vagyis a kertben túlburjánzó növényből könnyedén készíthetünk környezetbarát mosószert, amellyel csökkenthetjük a vegyszerhasználatot és a kiadásainkat is.

Borostyán
 Illusztráció: Medve Zoltán


Hogyan működik a borostyánmosás?

A szaponinok a mosódióban is megtalálhatók – sokan emiatt vásárolják Indiából és Nepálból a drága mosódiót. A borostyán előnye viszont az, hogy ingyen és egész évben rendelkezésre áll, hiszen örökzöld.
•    Színes és sötét ruhákhoz ideális, mert kíméletesen tisztít.
•    Fehér ruhák esetében óvatosan kell bánni vele, mert hajlamos enyhe beszürkülést okozni.
Házi borostyánmosószer háromféleképpen
1. A legegyszerűbb módszer – mosózsákban
•    8–10 sötétzöld levelet tegyünk egy vászonzsákba vagy régi zokniba, és dobjuk a mosógépbe a ruhák mellé.
2. Hideg áztatás – folyékony változat
•    10 levél + 1-1,5 dl víz.
•    Egy éjszakára vízben áztatva kioldódnak a szaponinok, másnap szűrjük le, és használjuk a folyékony mosószeres rekeszben.
3. A főzött változat – erősebb tisztító hatás
•    60–100 levél + 1 liter víz.
•    Forraljuk 15–20 percig, majd hagyjuk állni egy éjszakát.
•    Szűrés után ½–1 pohárnyit tegyünk a mosáshoz.

Borostyán mosáshoz.
 Illusztráció: Medve Zoltán


Hogyan turbózhatjuk fel a hatását?
•    Ecettel – 1 evőkanál 5%-os ecet az öblítő rekeszbe vízlágyításra.
•    Mosószódával – 1 evőkanál a mosóporos rekeszbe a makacs szennyeződések ellen.
•    Illóolajokkal – például levendula vagy narancs illóolaj cseppjeivel friss illatot adhatunk a ruháknak.
Fontos tudnivalók és biztonság
•    A borostyán minden része mérgező, különösen a bogyói – soha ne hagyjuk gyerekek közelében.
•    Mindig végezzünk próbamosást, mert ritkán allergiás reakciót válthat ki.
•    A kész folyadékot hűtőben tároljuk, és legfeljebb 1–3 hétig használjuk fel.
•    Terhesség és szoptatás idején a borostyánnal való háztartási kísérletezés kerülendő.
 

