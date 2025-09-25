szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

55 perce

Szülők, figyelem! Népszerű, de veszélyes cumikat hív vissza a gyártó

Címkék#bpa#Tudatos Vásárlók Egyesülete#biszfenol#cumi

A Tudatos Vásárlók Egyesülete nemrég nemzetközi partnereivel közösen végzett tesztet a cumik biztonságosságáról, amely döbbenetes eredményt hozott. Kiderült, hogy több cumi, köztük a hazánkban is kapható Curaprox Grow with Love, BPA-t tartalmaz, miközben két terméken „BPA-mentes” felirat szerepelt. A gyártó a felfedezés után azonnal visszahívta a termékeket.

Titzl Vivien

A Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi partnereivel együtt végzett cumitesztje komoly figyelmeztetést jelentett a szülők számára. A vizsgálatok során négy különböző cumiban BPA-t mutattak ki, az egyik esetében, a Curaprox Grow with Love cumiban kilogrammonként 19 mikrogramm mennyiségben. Külön aggasztó, hogy két terméken „BPA-mentes” felirat szerepelt, ami megtévesztő lehetett a vásárlók számára. A BPA, vagyis biszfenol-A, hormonrendszert befolyásoló anyag, amely hosszú távon veszélyeztetheti a gyermekek fejlődését.

A BPA már egészen alacsony koncentrációban károsítja a hormonrendszert, ami különösen terhes nők, magzatok és csecsemők számára jelent veszélyt
Forrás: pexels.com/Illusztráció 

BPA-t tartalmazó cumikat hívtak vissza a piacról

A gyártó, a Curaden, az eredmények ismeretében az összes érintett cumit visszahívta a piacról, és saját mérései is megerősítették a BPA jelenlétét. A cég honlapján közzétett, a termékvisszahívással kapcsolatos tájékoztatás szerint a vásárlók visszakaphatják a termék árát, amennyiben otthon tartanak ilyen cumit. A Tudatos Vásárlók Egyesülete hangsúlyozza: ha van ilyen cumid, ne add oda a babádnak, inkább dobd ki.

A szervezet sikerként értékeli a gyártó gyors reagálását, de nem áll meg itt. A Tudatos Vásárlók Egyesülete a hazai és az EU-s törvényhozóknál a szabályozás szigorítását indítványozza, és a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordul a fogyasztók megtévesztése miatt. Az ügy rávilágít arra, hogy a vásárlók számára a termékbiztonság ellenőrzése létfontosságú, és minden szülőnek tudatosan kell választania, hogy milyen terméket ad a gyermekének.

Ez az eset újabb bizonyíték arra, hogy a fogyasztói tesztek és a figyelmeztetések valódi változást eredményezhetnek a piacon, és hozzájárulhatnak a gyermekek egészségének védelméhez.

A BPA káros hatásairól IDE kattintva olvashatnak részletesebben. 

 

