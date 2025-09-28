szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bujdosók lépcsője

4 órája

Lélegzetelállító légi felvételen csodálhatjuk meg a Badacsony déli oldalán kanyargó lépcsősort

Címkék#Badacsony#Bujdosók lépcső#Balaton#bazaltorgona

A Badacsony déli oldalán kanyargó lépcsősor a természet igazi látványos kincse. A Bujdosók lépcsője most drónfelvételen is megtekinthető.

Seres Elizabeth

A Badacsony mesés panorámája új perspektívából tárul fel a természet és az ember alkotta ösvények szerelmesei előtt. Nemrég egy különleges drónfelvétel készült, amelyen a híres Bujdosók lépcsője kanyargós ösvényei és a környező bazaltorgonák teljes szépségükben láthatók. A felvétel nemcsak a lépcső formáját és meredekségét mutatja be, hanem a környező táj lenyűgöző panorámáját is, ahol a Balaton kéksége és a hegy vulkanikus alakzatai egyszerre kápráztatják el a szemlélőt.

A Bujdosók lépcsője drón felvétele a kanyargós ösvények és bazaltorgonák szépségét tárja fel Fotó: Somogyi László
A Bujdosók lépcsője drónfelvétele a kanyargós ösvények és a bazaltorgonák szépségét tárja fel 
Fotó: Somogyi László

A Bujdosók lépcsője varázslatos látvány

A Bujdosók lépcsője története a helyi legendákhoz és a hegy történetéhez is kötődik. A helyiek elnevezése arra utal, hogy egykor a környék bujdosó embereknek nyújtott menedéket, és az ösvény a hegy rejtett oldalain vezetett át. A drón perspektíva révén most mindenki láthatja a magasból, milyen különleges az útvonal kanyargása, és milyen összefüggésben áll a környező szőlőkkel és bazaltképződményekkel.

Korábbi cikkünkben már az Egry-kilátót is megmutattuk drónfelvételen, amely a Badacsony déli lankáira és a Balaton víztükrére nyújtott lélegzetelállító rálátást. A kilátópont és környezete különösen népszerű a fotósok és a turisták körében, akik szeretnék a hegy szépségeit teljes egészében átélni.

A Bujdosók lépcsője egyaránt vonzza a természetjárókat, a fotósokat és a kalandvágyó turistákat. A drónfelvétel segítségével pedig a hegy csodái mindenki számára elérhetővé válnak, és újra felhívják a figyelmet Badacsony egyedülálló természeti és kulturális értékeire.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu