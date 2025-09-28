Lélegzetelállító légi felvételen csodálhatjuk meg a Badacsony déli oldalán kanyargó lépcsősort

A Badacsony mesés panorámája új perspektívából tárul fel a természet és az ember alkotta ösvények szerelmesei előtt. Nemrég egy különleges drónfelvétel készült, amelyen a híres Bujdosók lépcsője kanyargós ösvényei és a környező bazaltorgonák teljes szépségükben láthatók. A felvétel nemcsak a lépcső formáját és meredekségét mutatja be, hanem a környező táj lenyűgöző panorámáját is, ahol a Balaton kéksége és a hegy vulkanikus alakzatai egyszerre kápráztatják el a szemlélőt.

A Bujdosók lépcsője drónfelvétele a kanyargós ösvények és a bazaltorgonák szépségét tárja fel

Fotó: Somogyi László

A Bujdosók lépcsője varázslatos látvány

A Bujdosók lépcsője története a helyi legendákhoz és a hegy történetéhez is kötődik. A helyiek elnevezése arra utal, hogy egykor a környék bujdosó embereknek nyújtott menedéket, és az ösvény a hegy rejtett oldalain vezetett át. A drón perspektíva révén most mindenki láthatja a magasból, milyen különleges az útvonal kanyargása, és milyen összefüggésben áll a környező szőlőkkel és bazaltképződményekkel.

Korábbi cikkünkben már az Egry-kilátót is megmutattuk drónfelvételen, amely a Badacsony déli lankáira és a Balaton víztükrére nyújtott lélegzetelállító rálátást. A kilátópont és környezete különösen népszerű a fotósok és a turisták körében, akik szeretnék a hegy szépségeit teljes egészében átélni.

A Bujdosók lépcsője egyaránt vonzza a természetjárókat, a fotósokat és a kalandvágyó turistákat. A drónfelvétel segítségével pedig a hegy csodái mindenki számára elérhetővé válnak, és újra felhívják a figyelmet Badacsony egyedülálló természeti és kulturális értékeire.