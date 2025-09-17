Elfeledett fotón a Balaton ikonja: ilyen fess volt fiatalon Bujtor István (puzzle)

Csöpi, a keménykezű nyomozó, akit először a „Pogány Madonna” (1981) című filmben formált meg. Ez a karakter a magyar akcióvígjátékok alapkövévé vált, és Bujtor Istvánt a magyar Bud Spencerként emlegették.

Jobbra Bujtor István színművész ül a Ki látott engem? című film jelenetében.

Forrás: Fortepan / Révész György

A kép 1974-es, akkor, bármilyen hihetetlen, 32 éves volt. Pályafutása a győri Kisfaludy Színházban indult 1966-ban, majd a Pécsi Nemzeti Színházban és a Vígszínházban is játszott. Élete során nemcsak a színpadon, hanem a filmkészítésben is aktívan részt vett, rendezőként és forgatókönyvíróként is hozzájárult a magyar filmes örökséghez. Bujtor István családja szintén jelentős szerepet játszott a magyar kultúrában: édesanyja, Gundel Katalin, a híres Gundel család tagja volt; féltestvére Latinovits Zoltán, a kiemelkedő színész; testvére Frenreisz Károly pedig Kossuth-díjas zenész. 2007 végén a Veszprémi Petőfi Színház igazgatójává nevezték ki, ahol 2009-es haláláig dolgozott. Élete és munkássága a mai napig inspirálja a magyar filmművészet rajongóit, és az online puzzle lehetőséget nyújt, hogy újra felfedezzük Ötvös Csöpi és Bujtor István emlékezetes alakját.

Így rakd ki a Bujtor István puzzle-t

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot.

Segítségül a fénykép róla: A kép 1974-es, akkor, bármily hihetetlen, 32 éves volt