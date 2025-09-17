szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Puzzle!

2 órája

Elfeledett fotón a Balaton ikonja: ilyen fess volt fiatalon Bujtor István (puzzle)

Címkék#Bujtor István#Ötvös Csöpi#puzzle#film#színész

Fedezd fel Bujtor Istvánt, a magyar film ikonikus alakját és Ötvös Csöpi megformálóját! Színészként, rendezőként és forgatókönyvíróként is maradandót alkotott, és most online puzzle formájában te is játékosan ismerheted meg életét és legendás szerepeit.

Munkatársunktól

Csöpi, a keménykezű nyomozó, akit először a „Pogány Madonna” (1981) című filmben formált meg. Ez a karakter a magyar akcióvígjátékok alapkövévé vált, és Bujtor Istvánt a magyar Bud Spencerként emlegették.

Bujtor István
Jobbra Bujtor István színművész ül a Ki látott engem? című film jelenetében.
Forrás: Fortepan / Révész György

kép 1974-es, akkor, bármilyen hihetetlen, 32 éves volt. Pályafutása a győri Kisfaludy Színházban indult 1966-ban, majd a Pécsi Nemzeti Színházban és a Vígszínházban is játszott. Élete során nemcsak a színpadon, hanem a filmkészítésben is aktívan részt vett, rendezőként és forgatókönyvíróként is hozzájárult a magyar filmes örökséghez. Bujtor István családja szintén jelentős szerepet játszott a magyar kultúrában: édesanyja, Gundel Katalin, a híres Gundel család tagja volt; féltestvére Latinovits Zoltán, a kiemelkedő színész; testvére Frenreisz Károly pedig Kossuth-díjas zenész. 2007 végén a Veszprémi Petőfi Színház igazgatójává nevezték ki, ahol 2009-es haláláig dolgozott. Élete és munkássága a mai napig inspirálja a magyar filmművészet rajongóit, és az online puzzle lehetőséget nyújt, hogy újra felfedezzük Ötvös Csöpi és Bujtor István emlékezetes alakját.

Így rakd ki a Bujtor István puzzle-t

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot. 

Segítségül a fénykép róla: A  kép 1974-es, akkor, bármily hihetetlen, 32 éves volt

Bujtor István és Esztergályos Cecília 1974.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu