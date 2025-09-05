Ittas vezetés és lopás a bűnük, körözik őket

szeptember 5., péntek

Friss elfogatóparancsokat tett közzé a rendőrség, amelyekben közös pont, hogy mindhárom ügyben az Ajkai Rendőrkapitányság folytatja az eljárást. A körözött férfiakat különböző bűncselekmények miatt keresik: egyiküket lopás, másikukat eltiltás alatti járművezetés, harmadikukat pedig ittas vezetés miatt.

Veol.hu

Az Ajkai Rendőrkapitányság három férfi ellen is körözést folytat szeptember eleje óta. A hatóság tájékoztatása szerint a bűncselekmények közül két ügy is a járművezetéshez kapcsolódik.

Dömötör Rajmond István a bűncselekmény idején nem múlt el 23 éves
Dömötör Rajmond István a bűncselekmény idején nem múlt el 23 éves sem
Fotó: police.hu

Mutatjuk a büntetési tételeket is a bűncselekményekkel kapcsolatban

A pápai születésű Dömötör Rajmond István ellen járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűntett miatt indult eljárás. A Büntető törvénykönyv 239/B. § szerint ez a cselekmény három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A férfi ellen 2025. szeptember 4-én adtak ki elfogatóparancsot az ajkai bűnüldözők.

 

A pápai születésű Kertai Richárdot keresi a rendőrség
Fotó: police.hu

Kertai Richárd (1999, Pápa) lopás miatt körözött személy. A Büntető törvénykönyv kimondja: a lopás alapesetben két évig, minősített esetben – például sorozatos elkövetés vagy jelentős érték – akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható. Dömötörrel egy napon adott ki elfogatóparancsot ellene az Ajkai RK.

Parrag Krisztián ittas állapotban közlekedett
Fotó: police.hu

Parrag Krisztián (1990, Ajka) esetében járművezetés ittas állapotban bűntett a körözés oka. A Btk. 236. § alapján az ittas vezetés akár két évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető, különösen, ha visszaesésről van szó. 

A rendőrség kéri a lakosság segítségét: aki a keresett személyek tartózkodási helyéről tud, értesítse az Ajkai Rendőrkapitányságot a +36-88-500-990-es telefonszámon, vagy hívja a 112-es segélyhívót. Fontos, hogy a gyanúsítottak feltartóztatását magánszemélyek ne kíséreljék meg.

 

