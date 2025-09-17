Ideiglenesen több V-Busz járat terelőútvonalon közlekedik

A V-Busz tájékoztatása szerint a Kiskőrösi utca felújítása miatt a 2-es és 42-es járatok nem fogják érinteni az Endrődi Sándor utca, az Endrődi Sándor lakótelep és a Kiskőrösi utca megállóhelyeket.

A Kiskőrösi utca felújítása miatt a 2-es és 42-es buszjáratok terelőútvonalon fognak közlekedni

Fotó: V-Busz

Terelőútvonalon közlekednek egy V-Busz járatok

A 2-es járatok az Endrődi Sándor utca helyett a Szél utcán át közlekednek, az Endrődi Sándor lakótelep, Endrődi Sándor utca és Kiskőrösi utca megállóhelyeket nem érintik.

A 42-es járatok az Endrődi Sándor utca helyett a Szél utca – Pázmándi utca – József Attila utca útvonalon közlekednek, az Endrődi Sándor lakótelep és Endrődi Sándor utca megállóhelyeket nem érintik.

Az Endrődi Sándor utca 42. szám alatt és Vámosi utcában ideiglenes megállóhelyek vehetők igénybe a fel- és leszálláshoz.