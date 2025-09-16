Figyelem, módosult több V-Busz járat menetrendje!

Szeptember 15-től a 4-es, a 4A, a 20-as és a 22-es járatoknak módosult a menetidejük, illetve a 2-es, a 4-es, a 4A és a 6-os járatoknak néhány perccel változott a menetrendjük - közölte a vbusz.hu.

Hétfőtől több buszjárat is módosított menetrenddel közlekedik

Fotó: V-Busz

Módosultak a buszok menetrendjei

A 2-es vonalon munkanapokon a Veszprém vasútállomás megállóhelyről 5:36, 6:16 és 6:52 órakor induló járatok 5:32, 6:07 és 6:47 órakor indulnak.

A 4-es és 4A járatok módosított menetidővel közlekednek. A reggeli időszakban a Vámosi úti fordulóból néhány járat módosított időpontban indul.

A 6-os vonalon néhány reggeli, a Vámosi úti fordulóból induló járat módosított időpontban indul.

A 20-as és 22-es járatok módosított menetidővel közlekednek.